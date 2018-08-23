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Империя зла
Австралия запрещает китайскому Huawei Китая строить мобильную сеть 5G из-за страха за безопасность
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danilov 23 Августа 2018 в 17:40:36
Сидней (Reuters) - правительство Австралии запретило крупной китайской телекоммуникационной фирме Huawei Technologies Co Ltd поставлять оборудование для запланированной в стране мобильной сети 5G, ссылаясь на риски иностранного вмешательства и взлома.

Этот шаг, следуя советам органов безопасности, сигнализирует об ужесточении позиции Австралии по отношению к ее крупнейшему торговому партнеру, поскольку отношения испортили утверждения Канберры о том, что Китай вмешивается в австралийскую политику.

Она также приводит политику Австралии в соответствии с США, которые отлучили Huawei и ZTE от своего прибыльного рынка по аналогичным причинам.

Правительство заявило в сообщении по электронной почте в четверг, что национальные правила безопасности, которые как правило, применяются к телекоммуникационным провайдерам, теперь будут распространяться на поставщиков оборудования.

PS

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, но она слепо следует курсом за США. Американцы плюсом получат заказы для своих фирм. Они - в любом случае в выигрыше. Посмотрим, сможет ли Китай чем-нибудь ответить.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 23.08.2018 в 17:50:01   # 690879
По ходу пиндосы всех покусали,сами же за всеми шпионят
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  старик 23.08.2018 в 19:39:26   # 690917
Австралия уже давно на должности шакаленка при Шерхане!
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