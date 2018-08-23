Австралия запрещает китайскому Huawei Китая строить мобильную сеть 5G из-за страха за безопасность

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danilov 23 Августа 2018 в 17:40:36
Этот шаг, следуя советам органов безопасности, сигнализирует об ужесточении позиции Австралии по отношению к ее крупнейшему торговому партнеру, поскольку отношения испортили утверждения Канберры о том, что Китай вмешивается в австралийскую политику.
Она также приводит политику Австралии в соответствии с США, которые отлучили Huawei и ZTE от своего прибыльного рынка по аналогичным причинам.
Правительство заявило в сообщении по электронной почте в четверг, что национальные правила безопасности, которые как правило, применяются к телекоммуникационным провайдерам, теперь будут распространяться на поставщиков оборудования.
PS
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, но она слепо следует курсом за США. Американцы плюсом получат заказы для своих фирм. Они - в любом случае в выигрыше. Посмотрим, сможет ли Китай чем-нибудь ответить.