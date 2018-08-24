Трамп пригрозил американцам бедностью в случае импичмента

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danilov 24 Августа 2018 в 14:04:55
«Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится. Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели», – заявил Трамп.
Американский президент добавил, что не понимает, как можно объявить импичмент человеку, который хорошо справляется со своими обязанностями. По словам главы государства, он проделал «великолепную работу».
https://mir24.tv/news/16319243/tramp-moi-impichment-obrushit-amerikanskii-rynok
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alpha_portal 24.08.2018 в 16:41:43 # 691079