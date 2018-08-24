Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Трамп пригрозил американцам бедностью в случае импичмента
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Августа 2018 в 14:04:55
Президент США Дональд Трамп заявил, что его импичмент приведет к обвалу американского рынка. Глава Белого дома уверен, что в случае его отстранения от должности население страны обеднеет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится. Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели», – заявил Трамп.
Американский президент добавил, что не понимает, как можно объявить импичмент человеку, который хорошо справляется со своими обязанностями. По словам главы государства, он проделал «великолепную работу».

https://mir24.tv/news/16319243/tramp-moi-impichment-obrushit-amerikanskii-rynok
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NZN 24.08.2018 в 14:06:24   # 691034
и это сработает
поощрить | покарать
  alpha_portal 24.08.2018 в 16:41:43   # 691079
Но он на самом деле в Америке дофига сейчас для бизнеса сделал. Об этом говорят мои знакомые оттуда.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь