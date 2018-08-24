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Империя зла
МИД заявил о поставке оружия боевикам ИГ в Афганистане неопознанными вертолетами
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danilov 24 Августа 2018 в 14:05:57
МИД России обратил внимание на полеты «неопознанных» вертолетов на севере Афганистана, которые доставляют оружие боевикам запрещенной в России организации «Исламское государство*», что игнорируется Кабулом и американо-натовским контингентом.

«Вновь обращаем внимание на полеты «неопознанных» вертолетов на севере Афганистана, доставляющих вооружения и боеприпасы местным боевикам ДАИШ* и талибам, сотрудничающим с этой террористической группировкой», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ведомство со ссылкой на афганские СМИ сообщает, что такие полеты в последнее время были зафиксированы в провинции Сари-Пуль – в непосредственной близости от границ центральноазиатских государств.

При этом в МИД отметили, что реакция на такие полеты со стороны силовых структур Афганистана и командования дислоцированного в стране американо-натовского контингента отсутствует.

«Возникает закономерный вопрос о том, кто стоит за этими полетами, кто вооружает террористов и скрытно создает их плацдармы вблизи южных рубежей СНГ и почему это происходит в условиях фактического контроля натовским командованием воздушного пространства Афганистана», – отметили в ведомстве.

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана, где террористическая группировка «Исламское государство*» начала создание плацдарма.

https://vz.ru/news/2018/8/23/938534.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дядя Нурик 24.08.2018 в 14:09:51   # 691038
Сбивать их надо сразу. Нам еще этих долбанных ДАИШовцев не хватало. Это проблема не только Афганистана, но и наша, и таджиков, и Узбекистана...
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  Антибиотик 24.08.2018 в 14:47:37   # 691049
Цитата: Дядя Нурик от 24.08.2018 14:09:51
Сбивать их надо сразу. Нам еще этих долбанных ДАИШовцев не хватало. Это проблема не только Афганистана, но и наша, и таджиков, и Узбекистана...


а я еще Кыргызов забыли! Там этих борадачей до жопы! На Иссык - куле был в Июле и наблюдал ситуацию, как они водку продают!))))
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  Все мы гости 24.08.2018 в 16:10:34   # 691070
Ох,не нравится мне это. Не понятная канитель и тревожно как то.
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