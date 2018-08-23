Credit Suisse опроверг заморозку активов россиян

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Августа 2018 в 14:10:06
Таким образом, Credit Suisse отказался от управления частью переданных ему российскими клиентами активов, но продолжает хранить их, а клиенты банка по-прежнему имеют к ним доступ.
В банке заверили, что проведенные изменения не коснулись активов тех клиентов, которые не включены в санкционные списки, а сама реклассификация не повлекла никаких финансовых потерь.
«Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подчеркивается в заявлении Credit Suisse.
В начале апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который включил 24 гражданина и 14 компаний из России. В Минфине тогда пояснили, что под вторичные санкции могут попасть неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц.
https://www.gazeta.ru/business/2018/08/23/11919823.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате