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Империя зла
Американец склеил парня из мусора и обручился с ним
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Manitu 24 Августа 2018 в 17:11:17
Художник из США Майкл Шнайдер (Michael Schneider) обручился со своим бойфрендом, склеенным из коробок из-под вина. Об этом сообщил информационный портал Oregon Live.



Житель Портленда, штат Орегон, прославился в феврале, когда выложил в Instagram снимок со своим картонным возлюбленным по имени Франц. «У меня нет парня, так что я сделал его из коробок из-под вина», — подписал он фотографию, на которой пара готовила макароны.

С тех пор Шнайдер регулярно выкладывал снимки с Францем: они вместе катались на велосипедах, ходили в кино, по магазинам и в тренажерный зал. Иногда картонный бойфренд даже заглядывался на других и читал переписку художника.

«Я думаю, мы готовы к свадьбе, но не обсуждали все в деталях. Следующий шаг — знакомство с родителями. Я знаю, мама полюбит его, но насчет отца не уверен», — заявил Шнайдер после помолвки. Художник отметил, что планирует провести скромную церемонию для друзей и близких, но приглашает прийти всех, кто переживает за их отношения. На свадьбе он собирается устроить сбор денег в пользу Американского союза защиты гражданских свобод.

Шнайдер называет происходящее арт-проектом и утверждает, что самое интересное в нем — реакция зрителей: «Кто-то считает снимки смешными, кто-то — безумными, кто-то воспринимает их как символ одиночества. И все они правы».

https://lenta.ru/news/2018/08/24/love_is_strange/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 24.08.2018 в 17:42:48   # 691101
Я бы с радостью тоже обручилась на веки вечные с бочкой хорошего виски
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  NZN 24.08.2018 в 17:47:48   # 691102
Хайпомания
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  Даун 24.08.2018 в 17:57:32   # 691104
Ебанный ибан
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  КЕДЫ 24.08.2018 в 17:58:38   # 691106
Скатологический юмор
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  GoodZone 24.08.2018 в 18:11:04   # 691109
Ему бы доктора хорошего или больницу психиатрическую... этому художнику...
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  трактор 24.08.2018 в 18:19:38   # 691112
бля какие жн они там все еб..тые
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  Deamos89 24.08.2018 в 18:27:53   # 691115
сказочный ДАЛБАЕБ
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