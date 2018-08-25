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Империя зла
Свежая обложка The New Yorker - Трамп убегает от охотничьих псов
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danilov 25 Августа 2018 в 16:57:30

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(248,92 Кб)
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  KAN13 25.08.2018 в 22:02:06   # 691301

Путин тропит .
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  Лысый 25.08.2018 в 23:00:54   # 691309
У Путена алабай и акита. По ходу Тереза загоняет.
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