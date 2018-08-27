Госдеп США: новые санкции против России вступят в силу 27 августа‍

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danilov 27 Августа 2018 в 11:25:04
"Срок уведомления, предусмотренный законом, <…> истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — сказал представитель ведомства.
Ранее ожидалось, что первый пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180824/1527136873.html
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