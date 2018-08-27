Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Госдеп США: новые санкции против России вступят в силу 27 августа‍
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Августа 2018 в 11:25:04
Санкции США против России, связанные с делом Скрипалей, вступят в силу 27 августа после официальной публикации в федеральном регистре, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

"Срок уведомления, предусмотренный законом, <…> истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — сказал представитель ведомства.

Ранее ожидалось, что первый пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

РИА Новости https://ria.ru/economy/20180824/1527136873.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 27.08.2018 в 14:25:03   # 691509
поощрить | покарать
  ГОРЫНЫЧ 27.08.2018 в 14:31:55   # 691511
поощрить (1) | покарать
  Джимбо 27.08.2018 в 16:18:12   # 691537
Империя лжи, обмана, разжигатели войн, военные преступники. Разносчики псевдодемократии. Язва на теле земли.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь