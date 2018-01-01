Все равны, но кто-то равнее...

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danilov 29 Августа 2018 в 11:53:34
"Подача иска Ираном в Международный суд ООН является попыткой вмешаться в суверенное право США принимать законные меры, включая возобновление санкций, которые необходимы для защиты нашей национальной безопасности. Шаги, предпринятые Ираном, являются злоупотреблением судом", - отметил Помпео.
Иран обратился в Международный суд ООН в июле. Конечной целью иска является признание того, что США нарушили свои обязательства в рамках договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" 1955 года, и скорейшая отмена всех санкций Вашингтоном, а также отказ от угроз введения новых санкций.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5494644
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