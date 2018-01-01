США начали работу по созданию бесполетной зоны на севере Сирии

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danilov 29 Августа 2018 в 23:05:58
Радиолокационные комплексы перебросили военными грузовыми самолетами в Кобани и в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. США планируют развернуть при помощи комплексов бесполетную зону от Манбиджа до Дейр-эз-Зора, передает ТАСС.
США неоднократно заявляли о желании создать бесполетные зоны в Сирии и даже говорили о возможности «совместного с Россией» механизма по таким зонам.
https://vz.ru/news/2018/8/28/939347.html
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