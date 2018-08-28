Китай призвал международное сообщество противостоять односторонним санкциям

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danilov 29 Августа 2018 в 23:08:04
"Международное сообщество должно оставаться приверженным политическому урегулированию острых проблем, активизировать применение превентивной дипломатии, поддерживать посредническую роль ООН, противостоять военным угрозам или односторонним санкциям", — говорится в документе.
Подчеркивается, что "СБ ООН, как основа международного коллективного механизма безопасности, несет первостепенную ответственность за поддержание глобального мира и стабильности, его роль и авторитет необходимо соблюдать".
"Никто не может идти в обход СБ ООН при решении главных проблем, касающихся международного мира и безопасности", — считают в Пекине.
Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180828/1527394250.html
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