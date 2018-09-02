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Империя зла
Убит глава ДНР Захарченко
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danilov 02 Сентября 2018 в 12:48:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 02.09.2018 в 13:10:33   # 691924
Царствие небесное.
Quote:

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины, сообщил РИА Новости по телефону из Донецка советник лидера ДНР Александр Казаков.
"Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры", — сказал Казаков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это Силы специальных операций, Казаков заявил: "Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания".
РИА Новости https://ria.ru/world/20180901/1527646590.html


ПС
Данилов, как-то медленно реагируешь на новости. Захарченко погиб 31 августа, а сегодня уже 2 сентября. Да и вообще, в последнее время, ощущение, что сайт сирота бесхозный.
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  Прометей89 02.09.2018 в 13:28:57   # 691925
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  Денис222 02.09.2018 в 15:30:42   # 691927
Горыныч, я думаю этот сайт чисто для пообсуждать, что да как...
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  ГОРЫНЫЧ 02.09.2018 в 16:00:25   # 691928
Цитата: Денис222 от 02.09.2018 15:30:42
Горыныч, я думаю этот сайт чисто для пообсуждать, что да как...

Так-то оно так, но я о том, что иной раз, по несколько дней новости не обновляются. Ощущение, что админ скончался, а сайт так и висит, сиротливо показывая всё те же старые новости. Как не откроешь всё одно и тоже. Понимаю- лето, однако уделить сайту малую толику времени всегда можно.
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  Денис222 02.09.2018 в 16:37:58   # 691930
Согласен! Раньше тож ждал когда будут новости, именно здесь...сейчас открыл для себя другие источники...правда без комментов...одни нурботы. Хотя и здесь почти не пишу...
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  Свомпи 02.09.2018 в 17:23:04   # 691933
Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины, сообщил РИА Новости по телефону из Донецка советник лидера ДНР Александр Казаков.
"Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры", — сказал Казаков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это Силы специальных операций, Казаков заявил: "Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания".
РИА Новости https://ria.ru/world/20180901/1527646590.html

Не кажется ли вам что это сдвиг парадигмы, убрали свои (ФСБ) дабы отвлечь народ от кипиша связанный с четой Набиулиных и апгрейда Медведьева. Крысы из нутри разлогают систему.
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  Шмель 02.09.2018 в 17:35:26   # 691934
Свомпи,сам понял какую хрень задвинул?
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  Ал 02.09.2018 в 17:46:11   # 691935
Цитата: Свомпи от 02.09.2018 17:23:04
Не думаю, что властям РФ для смены главы "ДНР" нужен лишний шум.
В том, что это дело рук ФСБ даже многие украинские не "диванные" эксперты сомневаются. Больше склоняются к результатам местной "борьбы пауков в банке".
Могли без лишнего шума "уйти" по состоянию здоровья, пример Quote:
Свято место пусто не бывает: у "ЛНР" опять новый премьер https://lg.vgorode.ua/news/luidy_horoda/234324-sviato-mesto-pusto-ne-byvaet-u-lnr-opiat-novyi-premer
Quote:
"Губернатор ЛНР" пожаловался на здоровье и подал в отставку https://lg.vgorode.ua/news/luidy_horoda/233073-hubernator-lnr-pozhalovalsia-na-zdorove-y-podal-v-otstavku

Хотя ничто в этом мире не исключено, в том числе и версия РФ.

Может, со временем, кому реально это было надо, и всплывет.
Хотя... какая нам, в сущности, разница...
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  Свомпи 02.09.2018 в 17:50:15   # 691936
Цитата: Шмель от 02.09.2018 17:35:26
Свомпи,сам понял какую хрень задвинул?


Читай побольше литературу, дай озону для извилин
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  Ал 02.09.2018 в 17:57:02   # 691937
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  Ал 02.09.2018 в 17:58:42   # 691938

Quote:
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Читать далее: https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20180830/9246219/committee-un-russkije-shkoly.html
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Читать далее: https://ru.sputniknewslv.com/opinion/20171024/6252946/Russkij-jazyk-Latvii-narusheno-dvenadcat-konvencij-analiz-pravoveda.html
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  едридмадрид 02.09.2018 в 18:00:29   # 691939
Игорь Стрелков, экс-министр обороны ДНР:

"С уверенностью можно сказать лишь одно: Захарченко — двухсотый (убит — военная терминология. — Прим. ред.), Ташкент (министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. — Прим. ред.) — трехсотый (ранен — военная терминология. — Прим. ред.). А вот остальное пока непонятно. На Захарченко была масса покушений, как реальных, так и инсценированных,
так что момент этот назревал.
Причина очень простая — человек ложился под всех, был политической проституткой. И в какой-то момент он всем надоел. "

сказано 31 АВГУСТА 2018 20:06

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  Лысый 02.09.2018 в 18:03:10   # 691940
ну и земля ему стекловатой. еще одним быдлом даунбасовским меньше. как пауки в банке хуярят друг друга.
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  Ал 02.09.2018 в 18:04:20   # 691942
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  едридмадрид 02.09.2018 в 18:07:52   # 691943
Цитата: Лысый от 02.09.2018 18:03:10
ну и земля ему стекловатой. еще одним быдлом даунбасовским меньше. как пауки в банке хуярят друг друга.


не ты что Лысый - это доблестные диверсионные украинские бригады работают

ссука израильский МАСАД наверно нервно ногти кусают , смотря как работают и с каким УСПЕХОМ в тылу врага украинские спец службы

короче круче в мире нет, чем СПО Украины
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  Ал 02.09.2018 в 18:16:03   # 691945
Цитата: едридмадрид от 02.09.2018 18:07:52
Эффект продажности никто не отменял.
В том числе и в рядах руководства Украины и ВСУ, в которых до сих пор ищут российских диверсантов.

Кстати, израильские спецслужбы этот "рычаг" тоже активно используют...
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  Лысый 02.09.2018 в 18:16:17   # 691946
Quote:

не ты что Лысый - это доблестные диверсионные украинские бригады работают


по утверждениям ватаноидов в украине полный разброд, раздрай, анархия и нищета. армия и менты деморализованы. по ходу порох на последние деньги рептилоидам захарченку заказал.
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  Ал 02.09.2018 в 18:19:25   # 691947
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Это только то, что случайно под руку попалось.
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