Убит глава ДНР Захарченко



Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины, сообщил РИА Новости по телефону из Донецка советник лидера ДНР Александр Казаков.

"Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры", — сказал Казаков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это Силы специальных операций, Казаков заявил: "Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания".

РИА Новости https://ria.ru/world/20180901/1527646590.html