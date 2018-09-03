В США раскрыли планы ядерного уничтожения СССР и Китая

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danilov 03 Сентября 2018 в 11:05:45
Исследователи обратили внимание на документы Единого интегрированного оперативного плана (Single Integrated Operational Plan, SIOP), датированного 1964 годом, в которых рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В них, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70 процентов промышленного потенциала СССР.
При этом допускалась возможность массовой гибели гражданского населения. Так, по оценкам 1961 года, удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71 процента жителей советских городов, а по оценкам 1962-го - гибель около 70 миллионов граждан СССР.
При этом Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над Советским Союзом.
SIOP - это особо секретный комплекс оперативных документов, составляющих подробный регламент боевого применения ядерного оружия Вооруженными силами США.
В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 - в Восточном Берлине.
Главным приоритетом рассекреченного документа были названы Военно-воздушные силы, а важнейшей целью - уничтожение советских бомбардировщиков еще до того, как они взлетят и направятся в Европу или за ее пределы.
https://ria.ru/
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