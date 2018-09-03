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Империя зла
Эрдоган потребовал положить конец господству доллара
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danilov 03 Сентября 2018 в 11:07:03
Президент Турции Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Турция - Кыргызстан в Бишкеке заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Турции, привязанная к доллару система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют - заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил Эрдоган.

"Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

"Цель - нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом", - добавил турецкий лидер.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20 и 50 процентов соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму 533 миллиона долларов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дядя Нурик 03.09.2018 в 12:24:02   # 692049
Правильно, Эрдоган. Поумнел после профилактики возможного переворота. (Хорошее лекарство для президентов)))... Вот и начни первым борьбу с мировым господством доллара, объедини мир и изолируйте сша от остального мира, закройте весь экспорт всей продукции, чтобы им никакое сырьё не поставлялось, пришло время сша быть на месте Сев.Кореи... Всемирные санкции против Сша нужно объявить. Их же методами против них...
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