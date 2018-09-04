Британский дипломат о цензуре в Facebook

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danilov 04 Сентября 2018 в 11:05:27
Некоторое время я не мог добавлять новые сообщения, но недавно мы нашли способ обойти это, по крайней мере, на данный момент. Тем из вас, кто соблазнялся сказать «Ну и что?», я хотел бы указать, что более двух третей посетителей моего веб-сайта приходят через публикации моих статей в Facebook и Twitter. Социальные сети, подобные этому блогу, которые предлагают альтернативу пропаганде МСМ, находятся во власти своих корпоративных привратников.
Проявления цензуры в Facebook полностью открыты и признаны, равно как и тот факт, что она формируется для Facebook Атлантическим советом - крайне неоконсервативной группой, финансируемой НАТО, в состав которой входят последовательный военный преступник Генри Киссинджер, бывшие руководители ЦРУ Майкл Хейден и Майкл Моррелл и глава Национальной безопасности Джорджа Буша Майкл Чертофф и другие представители ужасного списка
Персонал еще хуже, чем сам Совет. Их ведущий эксперт по обнаружению российских ботов - одержимый псих по имени Бен Ниммо, чье хрупкое сцепление с реальностью было полностью нарушено его возвышением, чтобы стать генералом "Охоты на ведьм" в Интернете.
Ниммо, величественно названный «Старшим научным сотрудником по защите информации в Центральной научно-исследовательской лаборатории Атлантического совета», является человеком, занимающимся преследованием гражданских журналистов, как и Джозеф МакКарти или Мэтью Кларк. В один прекрасный день общество в достаточной мере восстановит свой баланс потому что в целом было признано, что такая охота на ведьм - это не просто аберрация, а проявление зла, с которым надо бороться.
Ничего не может помешать Ниммо, помечать своих противников как ботов. Это из газеты « Геральд » два дня назад, где Ниммо раскрывает секретную сеть шотландских националистических ботов, которые доминируют в Интернете.
Доказательство Ниммо? 2000 человек использовали хэштаг #Dissolvetheunion в общей сложности в 10 000 твитов за неделю. Это пять твитов на человека в среднем. В течение недели. Очевидно, массивный бот-сюжет, а?
Когда публикация Бена для «Геральд» была встречена широко распространенными насмешками , он бросился на ее защиту, выпустив свои доказательства - список из десяти лучших ботов, которые он раскрыл в этом исследовании. За исключением того, что они почти все, насколько я знаю, не боты, а люди. Но не осуждайте фантастические криминалистические способности Бена, для которых НАТО и ЦРУ финансируют Атлантический совет. Подозреваемый №1 Бена определенно был ботом. У ботов был свой злобный вождь. Он не смог скрыть свою личность, несмотря на свою хитрость. Эта маскировка включала его имя, IsthisAB0T и его профиль, где он называл себя ботом для ретвитов по независимости. Спасибо господу богу за Бена Ниммо, ибо никто никогда не увидел бы этого зла, предположительно заброшенного по плану Кремля.
Неудивительно, что Атлантический совет рекламирует Ниммо и его команду как "Цифровых Шерлоков".
Послужной список Nimmo просто ужасен. В этом отчете для веб-сайта Атлантического совета он ложно идентифицировал британского пенсионера @ Ian56789 как «российскую ферму троллей», что привело к тому, что Ян был назван таковым британским правительством в возможно самом сюрреалистичном интервью Sky News за все время.
Еще более замечательно, что Ниммо ищет использование фразы «cui bono?» в отношении Скрипалей и поддельных химических атак в Думе. Ниммо характеризует использование фразы "cui bono" как свидетельство принадлежности таких аккаунтов к про-асадовским и прокремлевским ботам и троллям - и он действительно это делает. Большинство людей думают, что вопрос "cui bono" указывает на нечто более здравое, чем сам Ниммо.
По крайней мере , очевидно "кому выгодно" - средства на "охоту на ведьм" от НАТО и ЦРУ текут в карманы самого Бена Ниммо.
То, что Facebook позволяет этому полностью дискредитированному неоконсервативному шарлатану управлять его потребностями в цензуре, учитывая ключевую роль Facebook в общении в социальных сетях, касается всех.
Свобода Интернета находится под фундаментальной атакой.
Крейг Мюррей
оригинал на английском языке
https://youtu.be/EJogpc3Uy34
С учетом того, что на слушаниях в Сенате Цукерберг заявил о полной готовности сотрудничать с государством, нет ничего удивительного в том, что "независимые неправительственные организации" связанные с ЦРУ, АНБ или Госдепом получают полный доступ к данным пользоваталям и осуществляют акты цензуры в рамках реализации политического курса США в информационном пространстве. Как только Мюррей начал задавать неудобные вопросы, его сразу стали прессовать в соц.сетях, вытесняя не в меру говорливого дипломата в маргинес. Проблема тут конечно не в Ниммо, который всего лишь один из исполнителей, а в самой системе манипулирования "свободным интернетом" в интересах узкой группы лиц проводящих агрессивную политику представляющей угрозу миру.