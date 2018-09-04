ДАИШ перебрасывает диверсантов в Центральную Азию - СМИ

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danilov 04 Сентября 2018 в 11:33:44
"Успешное подавление очагов в Сирии вынудило оставшихся боевиков передислоцироваться, а их лидеров - активизировать свои зарубежные филиалы. Созданные ДАИШ специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию, Россию", - сказал Гиесов, выступая на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" в Москве.
В свою очередь, глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа на этой же конференции заявил, что доходы ДАИШ с 2014 года снизились в 10 раз.
"Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в три миллиарда долларов, то в настоящее время боевикам ДАИШ удается получить 200-300 миллионов долларов в год", - сказал он.
Это связано с тем, что "значительно снизились поступления от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории".
РИА Новости
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Цитата: звукач от 04.09.2018 12:41:32
эта чума уже расползается по всему миру может пора в Казахстане разрешить гражданским лицам приобретение и хранение дома нарезного автоматического оружия,а то вдруг гости а встретить и угостить их совсем нечем.
эта чума уже расползается по всему миру может пора в Казахстане разрешить гражданским лицам приобретение и хранение дома нарезного автоматического оружия,а то вдруг гости а встретить и угостить их совсем нечем.
А вдруг ты не только в бородачей стрелять будешь, а например, вздумаешь творить добро и начнёшь отстреливать коррупционеров и прочих негодяев. Понятно, что ты это будешь делать из благих намерений, однако на этих гражданах наше государство зиждится.
Дядя Нурик 04.09.2018 в 13:13:52 # 692210
Цитата: звукач от 04.09.2018 12:41:32Эти "гости" уже среди нас. И тоже ждут, когда государство разрешит им легально ходить по улице с калашом. Так что не надо этого.
эта чума уже расползается по всему миру может пора в Казахстане разрешить гражданским лицам приобретение и хранение дома нарезного автоматического оружия,а то вдруг гости а встретить и угостить их совсем нечем.
эта чума уже расползается по всему миру может пора в Казахстане разрешить гражданским лицам приобретение и хранение дома нарезного автоматического оружия,а то вдруг гости а встретить и угостить их совсем нечем.