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Империя зла
Главнокомандующий французской армии заявил о готовности нанести удары по Сирии
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danilov 06 Сентября 2018 в 16:13:40
ТАСС, 6 сентября. Французская армия будет готова нанести удары по Сирии в случае использования химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр на брифинге с журналистами в четверг, сообщает агентство Reuters.

Лекуэнтр также отметил, что ожидает окончательной ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии к концу ноября.

Идлиб - это единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.

Как сообщили 25 августа в Минобороны РФ, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отметили в ведомстве.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5529867
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 06.09.2018 в 17:30:39   # 692595
Главнокомандующий французской армии - и чем они нанесут удар ТАМПОНАМИ ДА ПРОКЛАДКОМИ педики сранные
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