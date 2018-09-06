Главнокомандующий французской армии заявил о готовности нанести удары по Сирии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Сентября 2018 в 16:13:40
Лекуэнтр также отметил, что ожидает окончательной ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии к концу ноября.
Идлиб - это единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.
Как сообщили 25 августа в Минобороны РФ, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отметили в ведомстве.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5529867
Комментарии, по рейтингу, по дате