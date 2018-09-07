Помпео: США ожидают, что Индия полностью откажется от закупок иранской нефти

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danilov 07 Сентября 2018 в 14:51:47
"США ожидают, что все страны, включая Индию, сократят импорт нефти из Ирана до нуля к ноябрю", - цитирует телеканал Помпео.
"Мы последовательно говорили индийцам, как мы говорили и каждой стране, что 4 ноября будут введены в жизнь санкции, касающиеся иранской нефти. Мы рассмотрим отказы в оправданных случаях, но мы ожидаем, что покупки иранской нефти каждая страна уменьшит до нуля, в противном случае будут наложены санкции", - сказал госсекретарь.
Госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис встретились в четверг в Нью-Дели со своими индийскими коллегами главой МИД Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман в ходе первого раунда американо-индийского диалога в формате "два плюс два".
Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Вашингтон пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана 4 ноября. США призвали всех своих союзников не приобретать нефть у Ирана. Однако Нью-Дели заявил, что не намерен отказываться от иранской нефти, поскольку Тегеран предлагает дешевую доставку и длинные сроки кредитования.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5534054