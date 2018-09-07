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Империя зла
Помпео: США ожидают, что Индия полностью откажется от закупок иранской нефти
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danilov 07 Сентября 2018 в 14:51:47
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что Индия, как и другие страны, полностью прекратит закупки нефти в Иране, в противном случае Нью-Дели может грозить введение санкций. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в беседе c журналистами.

"США ожидают, что все страны, включая Индию, сократят импорт нефти из Ирана до нуля к ноябрю", - цитирует телеканал Помпео.

"Мы последовательно говорили индийцам, как мы говорили и каждой стране, что 4 ноября будут введены в жизнь санкции, касающиеся иранской нефти. Мы рассмотрим отказы в оправданных случаях, но мы ожидаем, что покупки иранской нефти каждая страна уменьшит до нуля, в противном случае будут наложены санкции", - сказал госсекретарь.

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис встретились в четверг в Нью-Дели со своими индийскими коллегами главой МИД Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман в ходе первого раунда американо-индийского диалога в формате "два плюс два".

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Вашингтон пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана 4 ноября. США призвали всех своих союзников не приобретать нефть у Ирана. Однако Нью-Дели заявил, что не намерен отказываться от иранской нефти, поскольку Тегеран предлагает дешевую доставку и длинные сроки кредитования.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5534054
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ilya. 07.09.2018 в 17:14:38   # 692705
Они там у себя на острове как-то слегка подохренели.
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