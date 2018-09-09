"Гей, атеист, журналист, радикальный салафист" - Али Феруз оказался в немецком дурдоме

Первые три месяца жизни в Германии плохо помню. Временами становилось грустно, потом отпускало и вроде все шло к лучшему.

Но после прайда в Берлине все как-то резко стало плохо. В один миг. Панические атаки не переставали, накрывало по-полному.



Потом положили в психбольницу. Сутки просто лежал. Потом начал выходить и целые дни проводил на улице. Ни с кем не хотел общаться. Мир казался другим. Под таблетками плохо понимал, что происходит вокруг меня и как я должен реагировать на все это. Подобрали антидепрессанты, и я сразу выписался. Начал ходить, общаться и что-то делать. Работать.



Сейчас немного понимаю, что со мной.



Ушел в тюрьму для мигрантов одним, а вернулся другим. Не таким, кто знает, что он хочет и что надо делать для этого. Я сейчас потерянный. Потерянный в жизни. Совсем другой. А какой другой, сам не знаю до конца. Травмы оставили глубокие следы. Не знаю, как жить дальше, что делать, вообще чего я хочу от жизни.



Ко всему этому я оказался в другой стране, в другой культуре. Люди говорят на другом языке. Думают по-другому. Смотрят по-другому. Все устроено по-другому. И мне тут надо жить. Строить все сначала. Чувствую себя, как младенец, попавший во взрослый мир. Всего касаюсь с осторожностью, всего боюсь.



Еще у меня подозревают деменцию. То ли от того, что много пиздили по голове, то ли от депрессии. А может от всего вместе. Не знаю, можно ли таблетками излечиться, или навсегда останусь таким, врачи должны сказать. Жду обследования.

Поэтому, если я вам что-то обещаю и не делаю, то это потому что я забыл. Просто забываю и все, как будто ничего не было.



Депрессии я очень боюсь. Хочу выйти из этого состояния.

Потому что когда ты в нем находишься, то очень легко приобрести какую-нибудь зависимость. Воспринимаешь окружающий мир совсем иначе. На все происходящее реагируешь по-другому.

В нормальном состоянии я никогда не стал бы смотреть футбол и болеть за кого-то. Тем более орать. И еще делать многие другие вещи, о которых не хочется писать.

В депрессии я поглощен чем-то другим. Знаю истории, когда люди в таком состоянии попадали в секты. Потому что легко проглотить любую наживку. Я так не хочу.



Хочу жить осознанно, а не плыть и проглатывать любую наживку.



Поэтому мне сейчас нужно немного денег чтобы я снова начал психотерапию по скайпу. Одновременно продолжу искать русскоязычного терапевта, которого будет покрывать моя страховка.



Немного о маме.

Мама хорошо. Ей заменили кардиостимулятор на сердце. Сейчас она намного увереннее в себе. Чувствует себя хорошо. Поехала домой в Горно-Алтайск, дела доделать, потом приедет ко мне.

А тем временем мне надо оплатить за больницу. В целом прислали счет в 4000 евро, половину должна оплатить страховая компания, а половину я. Здесь надо много денег.



Скоро работа будет.



А пока, если есть желание и возможность, то можете помочь:



Купив книжечку в электронном виде...