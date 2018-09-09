"Гей, атеист, журналист, радикальный салафист" - Али Феруз оказался в немецком дурдоме

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danilov 09 Сентября 2018 в 00:50:00
Quote:
Первые три месяца жизни в Германии плохо помню. Временами становилось грустно, потом отпускало и вроде все шло к лучшему.
Но после прайда в Берлине все как-то резко стало плохо. В один миг. Панические атаки не переставали, накрывало по-полному.
Потом положили в психбольницу. Сутки просто лежал. Потом начал выходить и целые дни проводил на улице. Ни с кем не хотел общаться. Мир казался другим. Под таблетками плохо понимал, что происходит вокруг меня и как я должен реагировать на все это. Подобрали антидепрессанты, и я сразу выписался. Начал ходить, общаться и что-то делать. Работать.
Сейчас немного понимаю, что со мной.
Ушел в тюрьму для мигрантов одним, а вернулся другим. Не таким, кто знает, что он хочет и что надо делать для этого. Я сейчас потерянный. Потерянный в жизни. Совсем другой. А какой другой, сам не знаю до конца. Травмы оставили глубокие следы. Не знаю, как жить дальше, что делать, вообще чего я хочу от жизни.
Ко всему этому я оказался в другой стране, в другой культуре. Люди говорят на другом языке. Думают по-другому. Смотрят по-другому. Все устроено по-другому. И мне тут надо жить. Строить все сначала. Чувствую себя, как младенец, попавший во взрослый мир. Всего касаюсь с осторожностью, всего боюсь.
Еще у меня подозревают деменцию. То ли от того, что много пиздили по голове, то ли от депрессии. А может от всего вместе. Не знаю, можно ли таблетками излечиться, или навсегда останусь таким, врачи должны сказать. Жду обследования.
Поэтому, если я вам что-то обещаю и не делаю, то это потому что я забыл. Просто забываю и все, как будто ничего не было.
Депрессии я очень боюсь. Хочу выйти из этого состояния.
Потому что когда ты в нем находишься, то очень легко приобрести какую-нибудь зависимость. Воспринимаешь окружающий мир совсем иначе. На все происходящее реагируешь по-другому.
В нормальном состоянии я никогда не стал бы смотреть футбол и болеть за кого-то. Тем более орать. И еще делать многие другие вещи, о которых не хочется писать.
В депрессии я поглощен чем-то другим. Знаю истории, когда люди в таком состоянии попадали в секты. Потому что легко проглотить любую наживку. Я так не хочу.
Хочу жить осознанно, а не плыть и проглатывать любую наживку.
Поэтому мне сейчас нужно немного денег чтобы я снова начал психотерапию по скайпу. Одновременно продолжу искать русскоязычного терапевта, которого будет покрывать моя страховка.
Немного о маме.
Мама хорошо. Ей заменили кардиостимулятор на сердце. Сейчас она намного увереннее в себе. Чувствует себя хорошо. Поехала домой в Горно-Алтайск, дела доделать, потом приедет ко мне.
А тем временем мне надо оплатить за больницу. В целом прислали счет в 4000 евро, половину должна оплатить страховая компания, а половину я. Здесь надо много денег.
Скоро работа будет.
А пока, если есть желание и возможность, то можете помочь:
Купив книжечку в электронном виде...
Но после прайда в Берлине все как-то резко стало плохо. В один миг. Панические атаки не переставали, накрывало по-полному.
Потом положили в психбольницу. Сутки просто лежал. Потом начал выходить и целые дни проводил на улице. Ни с кем не хотел общаться. Мир казался другим. Под таблетками плохо понимал, что происходит вокруг меня и как я должен реагировать на все это. Подобрали антидепрессанты, и я сразу выписался. Начал ходить, общаться и что-то делать. Работать.
Сейчас немного понимаю, что со мной.
Ушел в тюрьму для мигрантов одним, а вернулся другим. Не таким, кто знает, что он хочет и что надо делать для этого. Я сейчас потерянный. Потерянный в жизни. Совсем другой. А какой другой, сам не знаю до конца. Травмы оставили глубокие следы. Не знаю, как жить дальше, что делать, вообще чего я хочу от жизни.
Ко всему этому я оказался в другой стране, в другой культуре. Люди говорят на другом языке. Думают по-другому. Смотрят по-другому. Все устроено по-другому. И мне тут надо жить. Строить все сначала. Чувствую себя, как младенец, попавший во взрослый мир. Всего касаюсь с осторожностью, всего боюсь.
Еще у меня подозревают деменцию. То ли от того, что много пиздили по голове, то ли от депрессии. А может от всего вместе. Не знаю, можно ли таблетками излечиться, или навсегда останусь таким, врачи должны сказать. Жду обследования.
Поэтому, если я вам что-то обещаю и не делаю, то это потому что я забыл. Просто забываю и все, как будто ничего не было.
Депрессии я очень боюсь. Хочу выйти из этого состояния.
Потому что когда ты в нем находишься, то очень легко приобрести какую-нибудь зависимость. Воспринимаешь окружающий мир совсем иначе. На все происходящее реагируешь по-другому.
В нормальном состоянии я никогда не стал бы смотреть футбол и болеть за кого-то. Тем более орать. И еще делать многие другие вещи, о которых не хочется писать.
В депрессии я поглощен чем-то другим. Знаю истории, когда люди в таком состоянии попадали в секты. Потому что легко проглотить любую наживку. Я так не хочу.
Хочу жить осознанно, а не плыть и проглатывать любую наживку.
Поэтому мне сейчас нужно немного денег чтобы я снова начал психотерапию по скайпу. Одновременно продолжу искать русскоязычного терапевта, которого будет покрывать моя страховка.
Немного о маме.
Мама хорошо. Ей заменили кардиостимулятор на сердце. Сейчас она намного увереннее в себе. Чувствует себя хорошо. Поехала домой в Горно-Алтайск, дела доделать, потом приедет ко мне.
А тем временем мне надо оплатить за больницу. В целом прислали счет в 4000 евро, половину должна оплатить страховая компания, а половину я. Здесь надо много денег.
Скоро работа будет.
А пока, если есть желание и возможность, то можете помочь:
Купив книжечку в электронном виде...
Из каментов: В Германие соц и медицинская помощь особенно для малоимущим бесплатно , надо б тебе выяснить
https://www.facebook.com/aliferuzfox/posts/2358808704346310
Комментарии, по рейтингу, по дате
Течение из за которых весь ислам страдает.
Не сравнивайте с мусульманами проваверными.
Просто кто не знает пишут ерунду.
Пошёл он тутаероанный
Цитата: Маке0912 от 09.09.2018 01:21:28
Как ненавижу салафитов.(бородочей )
Течение из за которых весь ислам страдает.
Не сравнивайте с мусульманами проваверными.
Просто кто не знает пишут ерунду.
Пошёл он тутаероанный
Как ненавижу салафитов.(бородочей )
Течение из за которых весь ислам страдает.
Не сравнивайте с мусульманами проваверными.
Просто кто не знает пишут ерунду.
Пошёл он тутаероанный
мой комент уже удалили причем тут салафиты? тут написано гей, еще и атеист, у вас микросхемы информацию нормально восприняли? никакой он не салафит, и уж тем более не муслим. а то, что салафиты такие сякие, это уж очень спорно, они такие же мусульмане как и вы, а то, что про них много лжи в прессе, так это извините, пропаганда. вы не испытываете ненависти к китайцам, которые устроили геноцид уйгурам, или спокойно относитесь к айфону несмотря на то, что он американский. какая-то выборочная у вас ненависть. говоря про бородачей, забываете, что борода- это сунна, с бородой ходили все пророки, и наши деды, наши предки, у тех же православных бритье бороды считалось грехом, у русских это было позором, страшнее чем смерть. бритье бороды это языческая греческая тема, и все мы приняли это как норму, а то, как жили наши предки, как жили наши пророки от Адама (мир ему) до Мухаммада( салаллаху алейхи уа ассалям) считаем дикостью и каким то клеймом. почему для вас наличие бороды это сразу клеймо террориста, а не следование сунне? хотя вы вроде называете себя муслимом?
Грань и черту не видишь.
Аллаху акбар.
А чем я и говорил.
Но каждые три дня выравниваю и броюсь как положено.
Как нормальный человек.
Куда я попал ?
БакеБакеБаке 09.09.2018 в 08:26:08 # 692870
БакеБакеБаке 09.09.2018 в 08:29:10 # 692871
БакеБакеБаке 09.09.2018 в 08:29:37 # 692872