WSJ: США не исключают ударов по силам РФ и Ирана в Сирии

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danilov 10 Сентября 2018 в 22:08:37
В материале отмечается, что, если США решат нанести удар по Сирии, то он, вероятно, будет более масштабным, чем прежние. В этом случае Трампу "снова придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны в попытке причинить больше вреда войскам Асада".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5543454
Фрицам тоже повоевать захотелось?
Минобороны ФРГ изучает возможность задействования своих истребителей-бомбардировщиков Tornado в возможных военных акциях против армии президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в военном ведомстве Германии.
Как утверждает издание, министр обороны Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах альянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственных силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5542856
Комментарии, по рейтингу, по дате
А Казахстан надеюсь подержит и не струсит.