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Империя зла
WSJ: США не исключают ударов по силам РФ и Ирана в Сирии
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danilov 10 Сентября 2018 в 22:08:37
Вашингтон полагает, что президент Сирии Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор в операции по освобождении Идлиба от боевиков, США в связи с этим не исключают нанесения ударов по силам САР, а также Ирана или РФ. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что, если США решат нанести удар по Сирии, то он, вероятно, будет более масштабным, чем прежние. В этом случае Трампу "снова придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны в попытке причинить больше вреда войскам Асада".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5543454

Фрицам тоже повоевать захотелось?

Минобороны ФРГ изучает возможность задействования своих истребителей-бомбардировщиков Tornado в возможных военных акциях против армии президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в военном ведомстве Германии.

Как утверждает издание, министр обороны Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах альянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственных силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5542856
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 10.09.2018 в 22:56:05   # 693015
если это случится, то Россия должна адекватно ответить на такую агрессию, мир жесток и трусов просто раздавят. Нападение на регулярные войска РФ должно приравниваться к объявлению полномасштабной войны, то есть третьей мировой.
А Казахстан надеюсь подержит и не струсит.
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  строитель 11.09.2018 в 01:03:59   # 693041
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  Свомпи 11.09.2018 в 01:20:35   # 693044
На батуте уже выебнулся кто то отправлять в космос...
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