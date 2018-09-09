Бэннон назвал ситуацию в Белом доме «переворотом»

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danilov 10 Сентября 2018 в 22:14:05
Ранее анонимный источник из администрации Трампа рассказал, что чиновники сопротивляются его решениям, так как не разделяют взглядов президента.
«То, что вы видели на днях, было настолько серьезным, насколько это возможно... это переворот, если хотите», — заявил Бэннон.
По его словам, это ситуация сопоставима с кризисом в правительстве США в 1862 году, когда генерал Джордж Макклеллан заявил, что президент Штатов Авраам Линкольн не должен быть главнокомандующим.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/09/09/n_12013645.shtml
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