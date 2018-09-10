США угрожают санкциями международному суду в Гааге

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danilov 10 Сентября 2018 в 22:45:02
"Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты своих граждан и граждан стран-союзников от несправедливого преследования этим нелегальным судом", - намерен заявить советник президента США на нацбезопасности Джон Болтон, выступая в Federalist Society - консервативной группе в Вашингтоне. Тезисы выступления чиновника стали доступны американским СМИ.
В частности, в качестве мер против судей предусматривается введение для них запрета на въезд в США, наложение санкционных ограничений на их счета на территории Соединенных Штатов.
"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем оказывать ему помощь, мы не присоединимся к нему. Мы позволим ему умереть самому по себе. В конечном итоге, исходя намерений и целей МУС, он для нас уже умер", - говорится в тезисах выступления Болтона.
В них также отмечается: "Мы рассмотрим возможность принятия СБ ООН мер по ограничению широких полномочий суда, в том числе по обеспечению того, чтобы МУС не осуществлял юрисдикцию над американцами и гражданами наших союзников, которые не ратифицировали Римский Статут".
Кроме того, Болтон планирует объявить о закрытии офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице, в связи с тем что ООП инициировала в МУС рассмотрение аналогичных дел против преступлений израильтян на палестинских землях.
https://www.vestifinance.ru/articles/106639
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 10.09.2018 в 23:23:05 # 693019
США угрожают санкциями судьям Международного суда https://cursorinfo.co.il/all-news/ssha-ugrozhayut-sanktsiyami-sudyam-mezhdunarodnogo-suda/Не помешает сравнить комментарии израильтян с комментариями на титусе...
Соединенные Штаты в понедельник объявят о своем резко негативном отношении к Международному уголовному суду в Гааге.
По сообщению Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-icc/trump-administration-to-take-tough-stance-against-international-criminal-court-idUSKCN1LQ076, сегодня советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сделает официальное заявление с критикой Международного уголовного суда в Гааге (МУС). «Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и граждан наших союзников от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом», — заявит Болтон, проект выступления которого стал доступен журналистам....
Соединенные Штаты в понедельник объявят о своем резко негативном отношении к Международному уголовному суду в Гааге.
По сообщению Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-icc/trump-administration-to-take-tough-stance-against-international-criminal-court-idUSKCN1LQ076, сегодня советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сделает официальное заявление с критикой Международного уголовного суда в Гааге (МУС). «Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и граждан наших союзников от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом», — заявит Болтон, проект выступления которого стал доступен журналистам....
alpha_portal 10.09.2018 в 23:39:54 # 693026
Цитата: Ал от 10.09.2018 23:34:50
Проверка Quote:
Проверка Quote:
США угрожают санкциями судьям Международного суда https://cursorinfo.co.il/all-news/ssha-ugrozhayut-sanktsiyami-sudyam-mezhdunarodnogo-suda/Не помешает сравнить комментарии израильтян с комментариями на титусе...
Соединенные Штаты в понедельник объявят о своем резко негативном отношении к Международному уголовному суду в Гааге.
По сообщению Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-icc/trump-administration-to-take-tough-stance-against-international-criminal-court-idUSKCN1LQ076, сегодня советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сделает официальное заявление с критикой Международного уголовного суда в Гааге (МУС). «Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и граждан наших союзников от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом», — заявит Болтон, проект выступления которого стал доступен журналистам....
Соединенные Штаты в понедельник объявят о своем резко негативном отношении к Международному уголовному суду в Гааге.
По сообщению Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-icc/trump-administration-to-take-tough-stance-against-international-criminal-court-idUSKCN1LQ076, сегодня советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сделает официальное заявление с критикой Международного уголовного суда в Гааге (МУС). «Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и граждан наших союзников от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом», — заявит Болтон, проект выступления которого стал доступен журналистам....
И что там?
Цитата: alpha_portal от 10.09.2018 23:39:54Практически такой же срач диванных "военов".
И что там?
И что там?
Проще самостоятельно по ссылке https://cursorinfo.co.il/all-news/ssha-ugrozhayut-sanktsiyami-sudyam-mezhdunarodnogo-suda/ посмотреть