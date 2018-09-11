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Империя зла
Турция призвала немедленно прекратить бомбардировки Идлиба
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danilov 11 Сентября 2018 в 09:40:48
АНКАРА, 10 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Наземные и воздушные операции в сирийской провинции Идлиб должны быть немедленно остановлены, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Атаки с воздуха и земли в Идлибе должны быть немедленно остановлены, режим прекращения огня должен быть обеспечен и продлен", — сказал Акар журналистам в Анкаре.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками. Лидеры трех стран призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180910/1528238822.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 11.09.2018 в 10:06:29   # 693070
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  Рамзес 11.09.2018 в 10:13:22   # 693072
Давите этих мразей до конца.
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  Пермяк 11.09.2018 в 10:46:19   # 693079
Оу, уже договариваются с террористами?
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