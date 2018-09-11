Эрдоган обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на Идлиб

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danilov 11 Сентября 2018 в 17:23:25
По его оценке, аргументы Дамаска "являются ложными". "Невинных людей нельзя приносить в жертву во имя борьбы с терроризмом, это только породит образование новых очагов терроризма и экстремизма. Подъем ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ) стал следствием, а не причиной происходящего в Сирии. Международное сообщество должно сдержать такое насилие, чтобы не дать терроризму укорениться", - пояснил Эрдоган.
Он призвал мировое сообщество "осознать свою ответственность в связи с надвигающимся наступлением на Идлиб". "Однако ответственность за недопущение следующего кровопролития лежит не только на Западе. Наши партнеры по астанинскому процессу - Россия и Иран - в одинаковой степени несут ответственность за недопущение этого гуманитарного бедствия", - заключил президент, напомнив, что Турция уже приняла 3,5 млн сирийцев.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5547785
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