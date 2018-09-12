Лавров: США годами заказывали музыку в мире, но эта монополия исчезает

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danilov 12 Сентября 2018 в 16:14:54
"Объективно можно понять страну, которая несколько веков заказывала музыку в международных делах и не встречала серьезного сопротивления и сейчас вроде бы эта монополия объективно исчезает, потому что нельзя не считаться с целым рядом крупных государств", — сказал Лавров.
По его словам, формируется другой миропорядок, по сравнению с тем, в котором США привыкли действовать по своему усмотрению и не встречали противодействия мало-мальски значимого.
https://ria.ru/world/20180912/1528350138.html
Лавров рассказал о сбое во внутриполитической системе США
Москва, 12 сентября. Двухпартийная система США, судя по всему, дала сбой, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом, по его словам, свидетельствует текущая политическая ситуация в стране, в частности дискуссии о «внешнем вмешательстве».
Такое мнение Лавров высказал, выступая в среду на форуме молодых дипломатов, который проходит в рамках Восточного экономического форума.
«К сожалению, двухпартийная система, которая в США существует, дала, видимо, сбой, как говорят многие демократы и многие республиканцы», — отметил глава МИД РФ.
Как пояснил Лавров, проигравшая выборы президента США в 2016 году сторона отказывается принимать итоги голосования и пытается найти виновного, но «только не внутри США». По мнению министра, американская выборная двухступенчатая система не является самой демократичной.
«Клинтон, если брать голоса избирателей, получила намного больше, чем Дональд Трамп, но выборщики проголосовали иначе», — сказал Лавров.
Как отметил дипломат, несовершенство данной системы признала ранее бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс, которая заявила, что в Штатах знают, как разобраться со своей проблемой.
«Получается, что теперь это уже не американское дело», — констатировал Лавров.
Ранее, как передавала «Газета.ру», выступая на ВЭФ-2018, Лавров назвал сегодняшние отношения Москвы и Вашингтона отравленными.
В США продолжается расследование так называемого «российского дела». Представители американских политических кругов бездоказательно обвиняют Россию в якобы имевшей место попытке оказать влияние на результаты президентских выборов в 2016 году.
Москва считает так называемое «российское дело» продуктом внутренней кухни США. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никаких доказательств в поддержку выдвигаемых в адрес РФ обвинений представлено не было.
https://riafan.ru/1098572-lavrov-rasskazal-o-sboe-vo-vnutripoliticheskoi-sisteme-ssha?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 12.09.2018 в 17:45:43 # 693307
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1840488.html?hl=золотов+навальный
Цитата: Ара горный от 12.09.2018 17:45:43Может потому что там обсуждать нечего? И всем по хуй?
А что это ни одной новости, и ни одного камента про то как глава нацгвардии РФ Золотов вызвал сидящего каталажке Навального на поединок. Ру сектор сети только это и обсуждает.
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1840488.html?hl=золотов+навальный
А что это ни одной новости, и ни одного камента про то как глава нацгвардии РФ Золотов вызвал сидящего каталажке Навального на поединок. Ру сектор сети только это и обсуждает.
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1840488.html?hl=золотов+навальный