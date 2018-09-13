Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Япония отвергла предложение Путина о мире
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 13 Сентября 2018 в 10:28:55


Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает «Интерфакс».

«Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (южная гряда Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — прим. «Лента.ру»), а потом заключить мирный договор», — заявил он.

Политик также отметил, что японское правительство не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Владимира Путина, который ранее предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца 2018 года. Согласно его предложению, страны могут продолжить решать спорные вопросы уже после подписания документа.

Ранее Абэ в рамках ВЭФ заявлял, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это ненормальная ситуация. Его слова передавало РИА Новости.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

https://lenta.ru/news/2018/09/12/no_thank_you/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 13.09.2018 в 10:31:40   # 693375

Хитрый лис
поощрить | покарать
  GoodZone 13.09.2018 в 11:18:48   # 693382
Махать кулаками после драки - излюбленная традиция японцев... получили по сусалу - имейте мужество это признать... Не даром там укрепляется рос.армия... По большому счету России не так важен этот договор, ну да нет его, ну не приятно, но не смертельно - земля то их, сунутся туда японцы - еще раз получат, америка им не поможет... там стратегически важный район... им и так предложили больше чем им положено - совместное ведение хоз.деятельности под протекцией Москвы. Да по фигу, что они там себе думают...
поощрить (1) | покарать
  mitrich78 13.09.2018 в 11:52:21   # 693389
ни кому нах.. не нужны эти острова кроме как только из-за рыбы там идет основная добыча море продуктов. А Япония как все знают один из основных потребителей. Вот и зудит у них в одном месте, что ни как они не могут вести добычу в этих водах. Падлы двуличные
поощрить | покарать
  Deamos89 13.09.2018 в 12:13:01   # 693393
да послать их(японцев) на хрен
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь