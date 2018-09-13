Япония отвергла предложение Путина о мире

Первая сенсация ВЭФ.

Путин о мирном договоре с Японией: Давайте заключим мирный договор, не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий. А потом как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам вопросы, с которыми мы не можем справиться 70 лет pic.twitter.com/316EDugrHr