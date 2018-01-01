Минобороны: Американцы уже отсняли постановочные сцены химатаки в Идлибе

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danilov 13 Сентября 2018 в 10:11:25
Для инсценировок "химатак" боевики отобрали 22 ребенка с родителями в провинции АЛЕППО, еще одна группа детей-сирот - в тюрьме "Ан-Нусры".
Есть признаки, что постановочные химические атаки готовятся еще в одном городе Идлиба - Кафр-Зете.
Непосредственной подготовкой мест для подрыва емкостей отравляющих веществ при съемке видео о "химатаках" занимаются террористы "Хуррас Ад-Дин" .
Ряд ближневосточных и один американский телеканал отсняли в Идлибе 9 постановочных сцен "химической атаки правительственных войск".
Террористы готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съемки из числа местных жителей Идлиба.
После съемок "Белые каски" и боевики "Ан-Нусры" на совещании из 9 видео одобрили только 2 для передачи в ООН и ОЗХО, остальные - для соцсетей.
Активисты «Белых касок» с 9 сентября в Хан-Шейхуне ежедневно репетируют постановочные видеосъемки «химатаки» с участием детей .
Центр примирения враждующих сторон
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