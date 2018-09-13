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Империя зла
BMW официально - заднеприводная
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danilov 13 Сентября 2018 в 10:16:57


Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 13.09.2018 в 10:29:56   # 693374
С точки зрения маркетинга я так и не понял зачем они сделали эту машину.
Ну ладно если бы она была больше и просторнее 6-й серии и однозначно стояла классом выше. Но она ссука меньше шестерки и с тами же моторами. Зачем??? Ведь есть четвёрка ! А М 4 быстрее. Не понял я для кого этот автомобиль.
Ну разве что для геев отдельно
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  Все мы гости 13.09.2018 в 10:42:46   # 693376
Фу бля
Это уже прямая поддержка цветных.
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  alpha_portal 13.09.2018 в 11:21:22   # 693384
А я нихрена не понял
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  Рулон Обоев 13.09.2018 в 11:28:07   # 693387
Печальные новости
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  Yerla 13.09.2018 в 11:56:33   # 693390
.. надеюсь эта участь обойдет МЕРСоедов ..
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  ka3ax001 13.09.2018 в 12:08:16   # 693392
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