BMW официально - заднеприводная

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Сентября 2018 в 10:16:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну ладно если бы она была больше и просторнее 6-й серии и однозначно стояла классом выше. Но она ссука меньше шестерки и с тами же моторами. Зачем??? Ведь есть четвёрка ! А М 4 быстрее. Не понял я для кого этот автомобиль.
Ну разве что для геев отдельно
Все мы гости 13.09.2018 в 10:42:46 # 693376
Это уже прямая поддержка цветных.
alpha_portal 13.09.2018 в 11:21:22 # 693384
Рулон Обоев 13.09.2018 в 11:28:07 # 693387