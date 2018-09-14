Глава ФБР назвал Китай главным приоритетом для контрразведки

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danilov 14 Сентября 2018 в 09:36:28
"Нет страны, которая представляла бы большую угрозу для наших идей, инноваций, экономической безопасности таким множеством способов и в повседневной жизни, как делает это Китай, - заявил он - Это главный приоритет для контрразведки США".
"Мы тратим много времени на работу по России, но Китай - наш главный приоритет в этой сфере", - уверен Рей. Он также отметил, что почти каждое отделение под его подчинением занимается расследованием экономического шпионажа, которым занимается Китай и в городах, и в сельской местности. "Это влияет на жизнь обычных людей, влияет на американский бизнес, влияет на работу и покупателей", - сказал директор ФБР.
Он утверждает, что КНР занимается кражей интеллектуальной собственности, кибератаками и пропагандой - в этом замешаны как "посланные правительством агенты", так и профессора, бизнесмены, студенты и телекоммуникационные компании Huawei и ZTE.
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