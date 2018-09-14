США открыто призвали власти ФРГ не устраняться от военной помощи в случае ударов по Сирии

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danilov 14 Сентября 2018 в 09:38:12
Его слова приводит агентство DPA. Как отметил Джеффри, стремление США заручиться поддержкой у союзников продиктовано, в том числе, внутренней политикой Вашингтона. "У нас тоже есть внутренняя политика. Здесь помогло бы, если бы президент мог показать, что нам помогают и другие страны", - сказал он.
Джеффри провел параллели с войной в Ираке в 2003 году, в которой, в частности, не участвовали Германия и Франция. "Это было для нас большой проблемой с точки зрения внутренней политики", - отметил дипломат.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5562759
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