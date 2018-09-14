В Британии полицейские отравились неизвестным веществом

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danilov 14 Сентября 2018 в 15:13:08
Правоохранители приехали на вызов в связи с ухудшением состояния женщины, которая находилась в доме 73-летнего физика Криса Басби, сообщает ФАН со ссылкой на The Sun.
После обыска полицейские почувствовали себя плохо. Медики оказали им первую помощь, в данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.
Ученый был арестован, он ожидает допроса.
По некоторым данным, в доме физика расположена лаборатория, где он занимался разработкой отравляющего вещества, которое планировал опробовать на знакомой женщине, передает «Ридус».
Британские СМИ сообщают, что Басби якобы несколько раз выступал на телеканале Russia Today, а также критиковал действия британского правительства в связи с инцидентом в Солсбери, передает «Пятый канал».
https://vz.ru/news/2018/9/14/941750.html
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