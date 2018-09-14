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Империя зла
В Британии полицейские отравились неизвестным веществом
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danilov 14 Сентября 2018 в 15:13:08
В городе Бидефорд на юго-западе Великобритании несколько полицейских отравились во время обыска в доме физика-ядерщика, якобы сотрудничавшего с Russia Today.

Правоохранители приехали на вызов в связи с ухудшением состояния женщины, которая находилась в доме 73-летнего физика Криса Басби, сообщает ФАН со ссылкой на The Sun.

После обыска полицейские почувствовали себя плохо. Медики оказали им первую помощь, в данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ученый был арестован, он ожидает допроса.

По некоторым данным, в доме физика расположена лаборатория, где он занимался разработкой отравляющего вещества, которое планировал опробовать на знакомой женщине, передает «Ридус».

Британские СМИ сообщают, что Басби якобы несколько раз выступал на телеканале Russia Today, а также критиковал действия британского правительства в связи с инцидентом в Солсбери, передает «Пятый канал».

https://vz.ru/news/2018/9/14/941750.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Антибиотик 14.09.2018 в 15:21:43   # 693647
Твою же мать! скоро всех потравят там
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  Все мы гости 14.09.2018 в 15:32:32   # 693652
Шо, опять? Может руки не моют перед едой или с земли грязное поднимают.
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  Даун 14.09.2018 в 16:02:03   # 693661
Может тандыр самсу съели перед задержанием, короче навые санкции
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  Hairless 14.09.2018 в 16:28:45   # 693667
Когда уже от и там все перетравятся? Это идиот-шоу "Noweechock" уже порядком достало!
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