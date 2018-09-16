Китай присоединился к антироссийским санкциям

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Гость 16 Сентября 2018 в 00:54:56
«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — отметил Данилов.
При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».
Количество транзакций в национальных валютах — рубле и юане — постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ.
13 сентября помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон планирует ввести новый пакет санкций в отношении России. По ее словам, ограничения будут «очень жесткими» и связаны со случаями отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом «Новичок», в которых Лондон официально обвинил Москву.
lenta.ru
вычеркиваем китай!!
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это сезонный вброс уже третий (или больше) год подряд. Этот вброс происходит сразу перед или после встречи Путина с Си в Китае/России.
Это ежегодный вброс с расчётом на охлаждение отношений Китай-Россия. Такой же сезонный вброс регулярно происходит на тему вырубки и вывоза в Китай сибирских лесов. Или на захват/продажу земель Китаю. Не обращайте внимание. Это целенаправленная работа на дискредитацию отношений.
Крупная доля Bank of Communications принадлежит британскому HSBC. И локальный гонконгский филиал комбанка - это самостоятельное юр.лицо, зарегистрированное в Гонконге во времена, когда Гонконг временно был колонией UK.
Подобная ситуация здесь со многими структурами, суть проста - называться они могут "материковыми" брендами, но будут британскими юр.лицами с собственниками из Лондона. Благодаря специфике гонконгского законодательства это не просто возможно, а никак не ограничивается. Ситуация схожа с работой иностранных банков в РФ - девочка Маша несёт деньги в BSGV или Райф, приговаривая "денежки в европейский банк идут, надёжненько", а по факту имеет договорные отношения с российской фирмой, которая имеет право на использование бренда и подпадает под все российские правила в банковской сфере.
Соответственно, тайваньский или гонконгский Bank of Communications может без проблем, дабы владельцы не подпали под санкции США, ограничивать работу с РФ.
Проблема в том, что несмотря на иероглифы и название, это будет инициативой частной коммерческой конторы с британской долей в управлении и капитале, зарегистрированной в Гонконге с целью оптимизации финансовых потоков, а вывод из этого "вот вам и Китай. вот и началось.
США приказали Пекину, вот и всё" - откровенное передёргивание." так же и остальные.