Маргарита Симоньян: у меня нет оснований верить Петрову и Боширову

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danilov 16 Сентября 2018 в 00:45:27
Би-би-си: Как вы нашли этих людей?
Марагрита Симоньян: Это не я их нашла, это они позвонили мне. Возможно, вы заметили, что на пресс-конференции утром того дня президенту России Путину задали вопрос об этих людях. И он ответил в том духе, что мы знаем, кто эти люди, мы их проверили, там нет никакого криминала, и на их месте я бы связался с каким-нибудь СМИ.
Би-би-си: И это подтолкнуло их к тому, чтобы связаться с вами?
М.С.: Совершенно верно. Они сказали мне, что слышали слова Путина и решили связаться с нами. Они знают RT, и они знают меня, потому что в России я довольно известна как медиа-персона, я все время в телевизоре, и люди меня знают.
Би-би-си: Дон Стерджес погибла в результате применения "Новичка", и еще четыре человека сильно пострадали. Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй сегодня заявил: "Ложь и откровенные фальсификации в интервью, данном спонсируемому российским государством телеканалу, - это пощечина здравому смыслу". Что скажете?
М.С.: К сожалению, иностранные лидеры и особенно иностранные спецслужбы зачастую лгут всему миру. Вспомните войну в Ираке - это о многом говорит. Это научило нас не верить Терезе Мэй или спецслужбам разного толка. У меня нет причин верить этим людям, но у меня еще меньше оснований верить британским спецслужбам.
Би-би-си: Но вы поставили их перед фактом, что следы "Новичка" были найдены в их гостиничном номере?
М.С.: Я спросила их, был ли у них с собой "Новичок", или какой-нибудь другой яд, или хотя бы флакон духов, который, как утверждает британская полиция, у них имелся. Они ответили, что это ложь.
Би-би-си: Они сказали вам, что хотели посмотреть Солсбери и городской собор и что у них есть фотографии этого собора. Они показали вам эти фотографии?
М.С.: Нет. Мы беседовали с ними перед интервью, и они выставили несколько условий для того, чтобы оно состоялось. Одно из условий заключалось в том, чтобы не задавать никаких вопросов, которые позволят СМИ отследить их знакомых, одноклассников, родственников, бизнес-партнеров или как-то связанных с ними людей.
Би-би-си: Непонятно, при чем тут родственники, если они показали вам фотографии собора в Солсбери (предположительно, с датами съемки), которые, согласно их утверждениям, сделаны ими самими?
М.С.: Они сказали мне, что если найдут эти фотографии, пришлют их мне по WhatsApp. Я все еще жду. С собой у них фотографий не было.
Би-би-си: Скажите мне, как журналист, вы поверили их рассказу?
М.С.: Я работала репортером более 20 лет и верю только тому, что вижу своими глазами. И я видела, что они выглядят в точности как люди на видео, обнародованном британской полицией. В этом смысле я верю, что они - это люди на видео. Что же касается их рассказа, то у меня нет оснований им верить, я их не знаю, они не мои друзья. Но у меня так же нет причин верить спецслужбам, которые лгали и раньше.
Би-би-си: Что вы собираетесь делать теперь? Будете ли вы продолжать разбираться в этой истории? Они же обещали прислать вам фотографии?
М.С.: Я пыталась связаться с ними по номеру, с которого они звонили мне. Но этот телефон с тех пор находится вне зоны действия сети. Они обещали прислать фотографии, если найдут их - я все еще жду. Телефон не отвечает.
Би-би-си: Спрашивали ли вы их, собираются ли они вернуться в Великобританию и сделать необходимые заявления?
М.С.: По их словам, они понимают, что не могут покинуть Россию, возможно, до конца жизни.
Би-би-си: Но разве им не кажется, что таким образом они смогли бы очиститься от подозрений и восстановить свое честное имя?
М.С.: Я думаю, никто в России не верит в такое.
"Если они найдут фото, то пришлют по Whatsapp": Маргарита Симоньян в Newsnight
В интервью программе Би-би-си Newsnight главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых она интервьюировала накануне, не показали ей фотографий, сделанных ими в Солсбери во время их визита, и больше не выходят на связь.
Би-би-си: Как вы нашли этих людей?
Марагрита Симоньян: Это не я их нашла, это они позвонили мне. Возможно, вы заметили, что на пресс-конференции утром того дня президенту России Путину задали вопрос об этих людях. И он ответил в том духе, что мы знаем, кто эти люди, мы их проверили, там нет никакого криминала, и на их месте я бы связался с каким-нибудь СМИ.
Би-би-си: И это подтолкнуло их к тому, чтобы связаться с вами?
М.С.: Совершенно верно. Они сказали мне, что слышали слова Путина и решили связаться с нами. Они знают RT, и они знают меня, потому что в России я довольно известна как медиа-персона, я все время в телевизоре, и люди меня знают.
Би-би-си: Дон Стерджес погибла в результате применения "Новичка", и еще четыре человека сильно пострадали. Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй сегодня заявил: "Ложь и откровенные фальсификации в интервью, данном спонсируемому российским государством телеканалу, - это пощечина здравому смыслу". Что скажете?
М.С.: К сожалению, иностранные лидеры и особенно иностранные спецслужбы зачастую лгут всему миру. Вспомните войну в Ираке - это о многом говорит. Это научило нас не верить Терезе Мэй или спецслужбам разного толка. У меня нет причин верить этим людям, но у меня еще меньше оснований верить британским спецслужбам.
Би-би-си: Но вы поставили их перед фактом, что следы "Новичка" были найдены в их гостиничном номере?
М.С.: Я спросила их, был ли у них с собой "Новичок", или какой-нибудь другой яд, или хотя бы флакон духов, который, как утверждает британская полиция, у них имелся. Они ответили, что это ложь.
Би-би-си: Они сказали вам, что хотели посмотреть Солсбери и городской собор и что у них есть фотографии этого собора. Они показали вам эти фотографии?
М.С.: Нет. Мы беседовали с ними перед интервью, и они выставили несколько условий для того, чтобы оно состоялось. Одно из условий заключалось в том, чтобы не задавать никаких вопросов, которые позволят СМИ отследить их знакомых, одноклассников, родственников, бизнес-партнеров или как-то связанных с ними людей.
Би-би-си: Непонятно, при чем тут родственники, если они показали вам фотографии собора в Солсбери (предположительно, с датами съемки), которые, согласно их утверждениям, сделаны ими самими?
М.С.: Они сказали мне, что если найдут эти фотографии, пришлют их мне по WhatsApp. Я все еще жду. С собой у них фотографий не было.
Би-би-си: Скажите мне, как журналист, вы поверили их рассказу?
М.С.: Я работала репортером более 20 лет и верю только тому, что вижу своими глазами. И я видела, что они выглядят в точности как люди на видео, обнародованном британской полицией. В этом смысле я верю, что они - это люди на видео. Что же касается их рассказа, то у меня нет оснований им верить, я их не знаю, они не мои друзья. Но у меня так же нет причин верить спецслужбам, которые лгали и раньше.
Би-би-си: Что вы собираетесь делать теперь? Будете ли вы продолжать разбираться в этой истории? Они же обещали прислать вам фотографии?
М.С.: Я пыталась связаться с ними по номеру, с которого они звонили мне. Но этот телефон с тех пор находится вне зоны действия сети. Они обещали прислать фотографии, если найдут их - я все еще жду. Телефон не отвечает.
Би-би-си: Спрашивали ли вы их, собираются ли они вернуться в Великобританию и сделать необходимые заявления?
М.С.: По их словам, они понимают, что не могут покинуть Россию, возможно, до конца жизни.
Би-би-си: Но разве им не кажется, что таким образом они смогли бы очиститься от подозрений и восстановить свое честное имя?
М.С.: Я думаю, никто в России не верит в такое.
Би-би-си: Вам не кажется, что это интервью лишний раз подчеркивает, что RT - это инструмент пропаганды российского государства?
М.С.: Вы видели интервью?
Би-би-си: Да.
М.С.: Вы видели мое выражение лица, слышали мои интонации? Наверно, вы не говорите по-русски?
Би-би-си: Нет, но у нас есть расшифровка.
М.С.: Вопросы были для них очевидно непростые, они нервничали. В какой-то момент они даже сказали мне что-то вроде: "Мы пришли сюда, думая, что вы нас поддержите, а вы ведете себя, как будто мы в суде". На что я ответила, что я не адвокат, а журналист, и поддерживать их - не моя задача. Ваш вопрос необъективен и звучит как типичная западная пропаганда, из-за которой люди и смотрят RT. Ничего подобного. До свидания.
https://www.bbc.com/russian/news-45501759
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