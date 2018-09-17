Брифинг Минобороны России по малайзийскому "Боингу-777"

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Zoggyla 17 Сентября 2018 в 15:28:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 17.09.2018 в 17:05:37 # 694059забанен до 01.10.2018 23:13:47
заявления МО России - это я так понимаю продолжения шоу,
вес мир и так уже не верит в эти сказочки из этого ведомства ,
ну а теперь решили местные( в основном залётные) ватники - боевой дух поднять сочувствующим
Цитата: едридмадрид от 17.09.2018 17:05:37
да после двух клоунов-педарасов из ГРУ которые коменты армянке платной дали ,
заявления МО России - это я так понимаю продолжения шоу,
вес мир и так уже не верит в эти сказочки из этого ведомства ,
ну а теперь решили местные( в основном залётные) ватники - боевой дух поднять сочувствующим
да после двух клоунов-педарасов из ГРУ которые коменты армянке платной дали ,
заявления МО России - это я так понимаю продолжения шоу,
вес мир и так уже не верит в эти сказочки из этого ведомства ,
ну а теперь решили местные( в основном залётные) ватники - боевой дух поднять сочувствующим
Да да, педерасты, клоуны, ГРУ, армяне? Продажные, даааа!!! Завтра посмотрите шоу, а теперь ступайте в свою палату
едридмадрид 17.09.2018 в 17:46:19 # 694071забанен до 01.10.2018 23:13:47
ну ты потерпи немного ,
сейчас основная платная ватно-портяночная масса подтянится часовой пояс в России другой , вот тогда ты и будешь "САМЫМ умным" со своими картинками
кстати текст к картинке сам написал ( извилину свою напряг единственную) или всё таки СПИЗДИЛ вместе с картинкой
едридмадрид 17.09.2018 в 17:51:21 # 694073забанен до 01.10.2018 23:13:47
Цитата: КЕДЫ от 17.09.2018 17:45:40
Не касаясь всего остального, а почему хохлы не могли въебать по самолёту? Опыт есть.
Не касаясь всего остального, а почему хохлы не могли въебать по самолёту? Опыт есть.
КЕДЫ давай так , тут всё серьезно,
созданы МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМИССИИ , которые собирают данные для судов , Россия на них ложила ( хотя что мешало предоставить эти данные во время следствия)
а не тянуть СТОЛЬКО ЛЕТ
короче они высказались - теперь смотрим мировую реакцию
P.S. кстати покойник диктатор Кадафи - очень , очень долго не признавал что его спец службы взорвали Боинг , по-моему чтоб выяснить потребовалось более 10 лет ,
в оконцовке Кадафи признался и выплатил жертвам по 10 миллионов долларов на погибшего ( вроде так по сумме)
Цитата: КЕДЫ от 17.09.2018 18:24:17
И тем не менее доказательства того, что Бук российский был, ведь очень хилые согласись? Какие то снимки из соцсетей, царапины , сравнения. Хуйня постная.
И тем не менее доказательства того, что Бук российский был, ведь очень хилые согласись? Какие то снимки из соцсетей, царапины , сравнения. Хуйня постная.
Так же и с Солсбери.Доказательств нет но мы знаем что это Русские.
да после двух клоунов-педарасов из ГРУ которые коменты армянке платной дали
И ты сглотнул ,тролят бритосов задне приводными.
alpha_portal 18.09.2018 в 00:19:45 # 694121
Я более чем уверен, что комиссия хер ложила на какие либо факты предоставленные Россией.
Ну вроде все складно сказано, но такое ощущение, что притянули за уши. Какие то документы, какой-то монтаж... ну хоть что-то показывают, что ближе к делу.
Фишка то в том, что Украина не показывает ничего, что могла бы показать и должна была показать. Ни переговоров, ни сводки, ни чего. Поэтому мне больше вериться Российской стороне, т.к. говорит складно пока только она.
К тому же у Украины уже есть горький опыт ссбития гражданских судов.