Брифинг Минобороны России по малайзийскому "Боингу-777"

да после двух клоунов-педарасов из ГРУ которые коменты армянке платной дали ,заявления МО России - это я так понимаю продолжения шоу,вес мир и так уже не верит в эти сказочки из этого ведомства ,ну а теперь решили местные( в основном залётные) ватники - боевой дух поднять сочувствующим