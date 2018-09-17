Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией

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danilov 17 Сентября 2018 в 17:07:09
Там пояснили, что речь идет о решении Киева "не продлевать договор". Подписание указа позволяет начать необходимые юридические процедуры.По данным пресс-службы, МИД Украины до 30 сентября проинформирует Россию специальной нотой, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.Также сообщается, что МИД должен сообщить о решении в ООН, ОБСЕ, другие международные организации.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев готовится пересмотреть все действующие международные договоры с Россией.
Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицировала Верховная рада.Договор закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с Россией, а не готовить документы о продлении его действия, по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".Президент пояснял, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 17.09.2018 в 17:41:52 # 694066забанен до 01.10.2018 23:13:47
то это было бы вчерашний день
"Министерство иностранных дел Украины подготовило все необходимые документы для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом в четверг, 30 августа, рассказал глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин"
едридмадрид 17.09.2018 в 17:42:55 # 694068забанен до 01.10.2018 23:13:47
29 августа Климкин заявил, что договор будет расторгнут до 30 сентября текущего года. 28 августа подготовиться к разрыву соглашения МИД Украины поручил президент страны Петр Порошенко. Глава государства полагает, что договор «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».
Прометей89 17.09.2018 в 17:56:33 # 694076
Blackadder 17.09.2018 в 20:09:45 # 694089
в 2014 году надо было это сделать ..... с быдлом не договорится о мире!!!!!!!
А быдло это кто собственно говоря ?
Ключевая мысль с 9.40!
danilov 17.09.2018 в 23:13:17 # 694108
ну какая это новсть , если скрепы админа Данилова позволяли выносить новости ( которые я предлагаю)
то это было бы вчерашний день
то это было бы вчерашний день
Бан на месяц за 3.14здежь и дискредитацию работы админа.
Цитата: КЕДЫ от 17.09.2018 22:34:25
Жаль. Непросто все это восстанавливать будет.
Жаль. Непросто все это восстанавливать будет.
В ближайшие лет двадцать-тридцать не восстановят. Запад не даст восстановить нормальные отношения.
Пусть даже чисто гипотетически РФ вернёт Крым Украине и отдаст под контроль Киева Донбасс - это ничего не поменяет. Иски будут астрономические. Полюбовно решить вопрос не получится.
Короче говоря, план Бзежинского сработал практически идеально.