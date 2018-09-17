Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
В Париже проводится "цепная" голодовка в поддержку Олега Сенцова
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Сентября 2018 в 18:03:58
У российского посольства во Франции в Париже активисты объявили бессрочную голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Солидарность с ним выражают известные во Франции политики, общественные активисты и художники. Они будут каждые 24 часа сменять друг друга у представительства российской дипломатической миссии.

В 124-й день голодовки Олега Сенцова о начале акции объявила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Ее организаторы не называют полный список тех, кто присоединится к голодовке. Среди выступивших перед зданием посольства в поддержку украинского узника – режиссеры Лоран Канте и Паскаль Ферран, сообщает RFI.

"Битва за свободу слова – это одна из причин, по которой я нахожусь здесь. Я боялся, что не смогу больше смотреть на себя в зеркало, если не приму в этом участие", – отметил Лоран Канте в интервью France Culture.

Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Своей вины он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех находящихся в России украинских политзаключенных. Сенцов отказался подавать прошение о помиловании. С требованием освободить украинского режиссера неоднократно выступали известные французские и мировые кинорежиссеры, актеры, художники, писатели и политики. Российские власти не реагируют на эти призывы и требования.

https://www.svoboda.org/a/29491856.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 17.09.2018 в 20:04:42   # 694087
Quote:
Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме

Мало дали,при СССР вышак как минимум.
поощрить (3) | покарать
  Zhycie est 17.09.2018 в 21:39:16   # 694099
Он даже не гражданин РФ. И выжить уже не сможет, последствия необратимы. И так же виноват, как и Серебренников.
поощрить | покарать
  Zoggyla 17.09.2018 в 21:41:16   # 694100
Лоран Кантэ походу вообще не в теме. Такого трибуна закрыли! Помню его пылкие речи и паству страждущих. А еще шедевральный фильм украинского андеграунда. Величина!
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 17.09.2018 в 21:42:12   # 694101
Цитата: Zhycie est от 17.09.2018 21:39:16
Он даже не гражданин РФ. И выжить уже не сможет, последствия необратимы. И так же виноват, как и Серебренников.
примите соболезнования.
поощрить (1) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 17.09.2018 в 22:30:43   # 694105
Вот интересно, за величайшего художника современного андеграунда Павленского, никто не голодает, в то время как он гниёт во французсской психушке. И что это за бессрочная голодовка, в которой меняют каждые 24 часа. Отстоял 24 часа, пошёл поел и снова к посольству голодать. Учитывая, что голодовка бессрочная, надеюсь они там все двадцать лет простоят.

поощрить (2) | покарать
  Джимбо 17.09.2018 в 23:58:11   # 694118
Quote:
за величайшего художника современного андеграунда Павленского, никто не голодает, в то время как он гниёт во французсской психушке
Действительно, пусть за этого пидора голодают перед французской психушкой и посольством! Либерасты однобокие. Если в РФ кого то мудака осудили - то это борец за правду и свободу, а если в европах то нет, это больной человек и бандит. Твари двуличные.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь