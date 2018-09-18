Не тот размерчик

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danilov 18 Сентября 2018 в 14:07:50
29-летний британец Натан Уоттс заказал из Китая реалистичную секс-куклу и оказался в суде по обвинению в возе продукции для педофилов. Всё дело в том, что искусственная девушка оказалась неожиданно маленького роста — всего 130 сантиметров, сообщает The Sun.
Натан Уоттс рассказывает, что однажды вечером почувствовал себя очень одиноким и решил заказать секс-куклу на китайском сайте. Одна из игрушек так понравилась парню внешне, что он не стал искать дополнительную информацию о ней и сразу же выложил почти 1000 фунтов стерлингов. Каково же было потрясение Натана, когда куклу задержали на таможне, а его самого вызвали в полицию.
Парень попытался объяснить следователям, что низкий рост куклы стал сюрпризом для него самого, однако те обвинили его в попытке купить игрушку в виде ребёнка. Дело Натана было передано в суд. Прокурор настаивал, что парень врёт, ведь кукла слишком сильно напоминает маленькую девочку. Обвиняемый, в своё очередь, объяснял, что ожидал получить искусственную девушку с японскими чертами лица. А его адвокат попросила присяжных обратить внимание на совсем не детский размер груди куклы.
Отметим, что полиция так и не смогла привести ни одного доказательства педофильских наклонностей Уоттса. Сам парень категорически отрицал сексуальный интерес к детям. В результате здравый смысл возобладал — присяжные единогласно признали Натана Уоттса невиновным, и он был освобождён в зале суда.
https://life.ru/t/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B/1152045/parien_po_oshibkie_kupil_kitaiskuiu_sieks-kuklu_rostom_s_riebionka_i_popal_pod_sud
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