Израильские F-16 прикрылись Ил-20 и подставили его под удар сирийского С-200

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danilov 18 Сентября 2018 в 15:19:21
ОБНАРУЖЕНО МЕСТО ПАДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ИЛ-20 В 27 КМ ЗАПАДНЕЕ ОТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА БАНИАС В ПРОВИНЦИИ ЛАТАКИЯ — МО РФ
Шойгу обвинил Израиль в крушении Ил-20 в Сирии
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Израиля
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом заявил, что вина за сбитый в Сирии российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.
"Сергей Шойгу констатировал, что "вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", — говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.