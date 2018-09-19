Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Армия Израиля скорбит в связи с крушением российского Ил-20
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Сентября 2018 в 09:39:08
Израильская армия скорбит в связи с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.
Об этом говорится в заявлении израильской стороны в Twitter.
«Израиль скорбит по поводу гибели членов экипажа российского самолёта, который был сбит в результате удара средств сирийских ПВО», — уточняется в тексте.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии.
«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», – сообщила канцелярия главы израильского правительства.

https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1042014898845302784
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 19.09.2018 в 10:06:54   # 694376
Скорбят они, бл@дь... Разгромить бы им пару аэродромов, откуда устраивают налеты, вместе с техникой и персоналом, чтобы скорбь была искренней! Так ведь не решится ВВП.
А ведь, скорее всего, "цивилизованный мор" побухтел бы да и сглотнул...
поощрить (5) | покарать (1)
  DNK 19.09.2018 в 10:55:01   # 694384
Бал-маскарад лицемерия.
поощрить (3) | покарать
  КЕДЫ 19.09.2018 в 11:15:16   # 694392
Ага скорбят
поощрить (3) | покарать
  Yerla 19.09.2018 в 12:12:07   # 694403
ждемс всетаки ответку РФ .. как никак обещали проучить ..
поощрить (2) | покарать
  KapitanNemo 19.09.2018 в 12:18:34   # 694405
"Протоколы сионских мудрецов" почитайте
поощрить (1) | покарать
  Skype 19.09.2018 в 12:26:46   # 694407
Если тебе угрожает смертельная опасность и есть возможность избежать этого, любой человек сделал бы то же самое и таки да там война и они солдаты выполняющие приказ. Одно то что Израиль не предупредил, но на войне как на войне. Ребят жалко нет слов, причем и тех и других и бородатых в том числе. Не жалко только идейных мудов, но тут уже кому как повезет.

Вы ждете мести типа кровь за кровь? Заебись сидеть возле экрана монитора и желать ответки, что бы плакали теперь уже еврейские матери???
поощрить (4) | покарать
  EPon 19.09.2018 в 12:37:54   # 694411
Цитата: Skype от 19.09.2018 12:26:46
Если тебе угрожает смертельная опасность и есть возможность избежать этого, любой человек сделал бы то же самое и таки да там война и они солдаты выполняющие приказ. Одно то что Израиль не предупредил, но на войне как на войне. Ребят жалко нет слов, причем и тех и других и бородатых в том числе. Не жалко только идейных мудов, но тут уже кому как повезет.

Вы ждете мести типа кровь за кровь? Заебись сидеть возле экрана монитора и желать ответки, что бы плакали теперь уже еврейские матери???
поощрить | покарать
  Fotinij 19.09.2018 в 13:21:19   # 694418
Крокодиловый слёзы.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь