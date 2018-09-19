Армия Израиля скорбит в связи с крушением российского Ил-20

Если тебе угрожает смертельная опасность и есть возможность избежать этого, любой человек сделал бы то же самое и таки да там война и они солдаты выполняющие приказ. Одно то что Израиль не предупредил, но на войне как на войне. Ребят жалко нет слов, причем и тех и других и бородатых в том числе. Не жалко только идейных мудов, но тут уже кому как повезет.Вы ждете мести типа кровь за кровь? Заебись сидеть возле экрана монитора и желать ответки, что бы плакали теперь уже еврейские матери???