Армия Израиля скорбит в связи с крушением российского Ил-20

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danilov 19 Сентября 2018 в 09:39:08
Об этом говорится в заявлении израильской стороны в Twitter.
«Израиль скорбит по поводу гибели членов экипажа российского самолёта, который был сбит в результате удара средств сирийских ПВО», — уточняется в тексте.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии.
«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», – сообщила канцелярия главы израильского правительства.
https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1042014898845302784
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А ведь, скорее всего, "цивилизованный мор" побухтел бы да и сглотнул...
KapitanNemo 19.09.2018 в 12:18:34 # 694405
Вы ждете мести типа кровь за кровь? Заебись сидеть возле экрана монитора и желать ответки, что бы плакали теперь уже еврейские матери???
Цитата: Skype от 19.09.2018 12:26:46
Если тебе угрожает смертельная опасность и есть возможность избежать этого, любой человек сделал бы то же самое и таки да там война и они солдаты выполняющие приказ. Одно то что Израиль не предупредил, но на войне как на войне. Ребят жалко нет слов, причем и тех и других и бородатых в том числе. Не жалко только идейных мудов, но тут уже кому как повезет.
Вы ждете мести типа кровь за кровь? Заебись сидеть возле экрана монитора и желать ответки, что бы плакали теперь уже еврейские матери???
Если тебе угрожает смертельная опасность и есть возможность избежать этого, любой человек сделал бы то же самое и таки да там война и они солдаты выполняющие приказ. Одно то что Израиль не предупредил, но на войне как на войне. Ребят жалко нет слов, причем и тех и других и бородатых в том числе. Не жалко только идейных мудов, но тут уже кому как повезет.
Вы ждете мести типа кровь за кровь? Заебись сидеть возле экрана монитора и желать ответки, что бы плакали теперь уже еврейские матери???