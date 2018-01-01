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Империя зла
Санкции "по оговорке" - такого ещё не было!
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danilov 20 Сентября 2018 в 17:14:53
Министерство финансов США изначально не планировало вводить санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски, ведомству пришлось внести его в черный список из-за оговорки своего руководителя Стивена Мнучина во время слушания в Конгрессе.



На слушаниях в январе из-за давления законодателя министр финансов, "не подумав, сказал", что санкции будут вводиться против тех, кто находится в так называемом кремлевском списке. "Будут введены санкции, вытекающие из этого доклада" - подчеркнул тогда Мнучин, о чем впоследствии сожалел, отмечает портал.

Изначально не предполагалось введения санкций в рамках этого списка, однако из-за высказываний министра под присягой сотрудникам его ведомства пришлось разработать план по введению рестрикций. И в апреле в черный список, в частности, попал Дерипаска и компания "Русал".

Министерство "нарушило протокол и не координировало свои действия с другими ведомствами, чтобы надлежащим образом" изучить активы российского бизнесмена и оценить влияние санкций, которые привели к резкому росту цен на алюминий, в основном затрагивая партнеров США в Европе.

Теперь же Мнучин рассматривает возможность снятия санкций с Дерипаски и "Русала". - The Daily Beast

https://tass.ru/ekonomika/5582367
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