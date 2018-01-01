Санкции "по оговорке" - такого ещё не было!

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danilov 20 Сентября 2018 в 17:14:53
На слушаниях в январе из-за давления законодателя министр финансов, "не подумав, сказал", что санкции будут вводиться против тех, кто находится в так называемом кремлевском списке. "Будут введены санкции, вытекающие из этого доклада" - подчеркнул тогда Мнучин, о чем впоследствии сожалел, отмечает портал.
Изначально не предполагалось введения санкций в рамках этого списка, однако из-за высказываний министра под присягой сотрудникам его ведомства пришлось разработать план по введению рестрикций. И в апреле в черный список, в частности, попал Дерипаска и компания "Русал".
Министерство "нарушило протокол и не координировало свои действия с другими ведомствами, чтобы надлежащим образом" изучить активы российского бизнесмена и оценить влияние санкций, которые привели к резкому росту цен на алюминий, в основном затрагивая партнеров США в Европе.
Теперь же Мнучин рассматривает возможность снятия санкций с Дерипаски и "Русала". - The Daily Beast
https://tass.ru/ekonomika/5582367
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