МИД Китая прокомментировал введение США санкций за сотрудничество с Россией

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danilov 21 Сентября 2018 в 14:50:17
Ранее минфин США сообщили, что ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу.
"Действия американской стороны серьезно подрывают отношениями между вооруженными силами Китая и США", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя американские санкции.
Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, Центральный военный совет попал под вторичные санкции США из-за взаимодействия с Рособоронэкспортом, уже находящимся в "Списке обозначенных лиц", за покупку десяти военных самолетов "Сухой" в декабре 2017 года, а также зенитных ракетных комплексов С-400 в январе 2018 года.
https://ria.ru/world/20180921/1529058106.html
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