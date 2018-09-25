Министр обороны Сергей Шойгу выступил с заявлением

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danilov 25 Сентября 2018 в 13:27:43
Первое. Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей. Обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО. Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине.
Второе. Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные Силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО.
В-третьих. В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит «горячие головы» и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой», – говорится в заявлении Сергей Шойгу.
Россия поставит Сирии С-300
Путин поговорил с Нетаньяху: «Российская сторона считает, что именно действия ВВС Израиля стали причиной трагедии Ил-20. Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению сирийских ПВО адекватны ситуации и направлены на предотвращение любой угрозы российским военным»
О возможном ухудшении отношений с Израилем
РФ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ИНТЕРЕСАМИ ЗАЩИТЫ СВОИХ ВОЕННЫХ — Дмитрий Песков о возможном ухудшении отношений с Израилем в связи с поставкой С-300 Сирии.
Советник президента США Болтон назвал крупной ошибкой поставку Сирии С-300
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике решение России разместить в Сирии ЗРК С-300, сообщает Associated Press. По словам Болтона, для России это станет "крупной ошибкой".
Он добавил, что этот шаг приведет "к значительной эскалации" напряженности в регионе.
В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.
Он отметил, что обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.
Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбит сирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию.
В Госдепартаменте считают, что поставка С-300 Дамаску усилит угрозы войскам США в Сирии
"Дальнейшая поставка Россией режиму Асада современных систем противовоздушной обороны лишь увеличит риск эскалации и без того опасной обстановки, а также риски для сил США и их партнеров, проводящих в Сирии операции против террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5599650
ПВО - оборонительное оружие. Если США не будут наносить удары по сирийским войскам и объектам, то никаких рисков нет.
Израильские СМИ о поставке Сирии С-300
Израильский "9 канал", рассуждая о передаче С-300 сирийским войскам, задается вопросом: "Через две недели Израиль ждет кошмар?"
The Jerusalem Post отмечает, появление у сирийских военных комплексов С-300 позволит глубоко модернизировать ПВО страны и создать "угрозу для израильских самолетов", так как подобная система дальнего радиуса действия может отслеживать воздушные суда и баллистические ракеты на расстоянии до 300 км.
На данный момент, указывает издание, основу сирийской ПВО составляют "во многом устаревшие советские системы" и более сложные тактические комплексы, однако, напоминает автор статьи, Россия уже поставила Дамаску ЗРК ближнего радиуса действия "Панцирь С-1".
По мнению Haaretz, поставка сирийской армии передовых зенитно-ракетных комплексов не даст Дамаску гарантий абсолютной защиты от авиаударов извне. Однако, как указывает автор, подобные меры могут поставить под угрозу деятельность израильских ВВС в регионе, поэтому отныне "Израилю придется дважды подумать перед следующей атакой".
Газета "Едиот Ахронот", со своей стороны, приходит к выводу, что поставка С-300 Сирии действительно является плохой новостью для Израиля. Развертывание этих передовых комплексов, как полагает издание, потребует от израильских ВВС "больше усилий, большего планирования и большей осторожности при применении силы в небе Сирии и Ливана".
Также издание отмечает модернизацию Россией сирийских систем автоматического управления и контроля противовоздушной обороны, что позволит, по мнению "Едиот Ахронот", улучшить скорость реакции батарей сирийской ПВО.
Кроме того, автор статьи выражает опасения в связи с планами России использовать в Сирии современные средства радиоэлектронной борьбы для подавления представляющих угрозу истребителей, ракет, беспилотников, что, как считают в издании, может в будущем ограничить свободу действий израильской авиации.
https://ria.ru/syria/20180925/1529256600.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Блин как же там все сложно перепутана. Бедная Сирия.
Перепутан не только в Сирии хватает. На Кипре, например, их не меньше. И путаны небедные.
2. Россия предоставит Сирии новые зенитноракетные комплексы
3. У террористов нет авиации
4. В таком случае с кем воюет Россия в Сирии?