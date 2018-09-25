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danilov 25 Сентября 2018 в 13:48:58
Джон Болтон по поводу Китая: "Это не просто экономическая проблема, это не просто разговоры о пошлинах и правилах торговли. ЭТО ВОПРОС ВЛАСТИ (над миром?)."
JOHN BOLTON: "WHEN CHINA GETS ECONOMIC POWER BY STEALING FROM THE UNITED STATES AND OTHERS, IT'S TIME TO CALL A STOP TO IT."
Джон Болтон: "Когда Китай становится экономической державой за счет кражи у США и других – то значит настало время остановить это"
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