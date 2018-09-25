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danilov 25 Сентября 2018 в 13:53:07
«Мы все должны осознать истинный масштаб того, что происходит. Пришло время, когда правительству нужно отказаться от правила трех мудрых обезьян: не видеть зла, не слышать о зле, не говорить о зле. Это зло — самая большая угроза целостности нашей демократии. Это атака со стороны России», — сказал Уотсон.
https://www.mirror.co.uk/news/politics/vladimir-putin-waging-second-cold-13296296
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 25.09.2018 в 14:11:07 # 695253