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Империя зла
"Угроза целостности нашей демократии"
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danilov 25 Сентября 2018 в 13:53:07
«Владимир Путин начинает вторую холодную войну, и он ее выигрывает», — говорит член Лейбористской партии Том Уотсон. По его словам, Кремль «вновь изобрел блицкриг в цифровую эпоху» с помощью дезинформационных кампаний, технологий и грязных денег. Уотсон предполагает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приняла предложение спецслужб начать расследование о вмешательстве России во внутренние дела страны перед Брекзитом. Он уверен, что российские агенты по-прежнему находятся в Соединенном королевстве и пытаются повлиять на внешнюю политику государства.

«Мы все должны осознать истинный масштаб того, что происходит. Пришло время, когда правительству нужно отказаться от правила трех мудрых обезьян: не видеть зла, не слышать о зле, не говорить о зле. Это зло — самая большая угроза целостности нашей демократии. Это атака со стороны России», — сказал Уотсон.

https://www.mirror.co.uk/news/politics/vladimir-putin-waging-second-cold-13296296
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