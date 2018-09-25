Началась эвакуация «Белых касок» в Британию

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danilov 25 Сентября 2018 в 13:58:17
Согласно совместному заявлению министерств Великобритании, «переселение» выполняется совместно с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев под предлогом спасения «подвергающихся опасности лиц», передает РИА «Новости».
В документе утверждается, что «Белые каски» являются «организацией гражданской обороны», якобы спасшей жизни более чем 115 тыс. человек.
В заявлении приводятся слова главы МИД Великобритании Джереми Ханта, называющего участников «Белых касок» «героями современности», которых «уважают за отвагу».
Глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид в свою очередь заявил, что «Белые каски» якобы спасли «тысячи мирных сирийцев». «Я горжусь тем, что Британия принимает этих смелых людей и их семьи, дает им возможность начать жизни заново», – заявил Джавид.
Напомним, на прошлой неделе российское посольство в Лондоне рассказало о контактах «Белых касок» с британским министром по Ближнему Востоку Алистером Бертом на территории Турции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Белые каски» должны сыграть главную роль в инсценировке химатаки в Сирии.
https://vz.ru/news/2018/9/24/943210.html
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