Тегеран подтвердил готовность перекрыть Ормузский пролив

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danilov 25 Сентября 2018 в 14:17:40
Роухани подчеркнул, что Иран обладает властью, необходимой для того, чтобы обеспечить безопасность и свободу своей акватории, передает ТАСС.
«Если Соединенные Штаты хотят использовать силу, чтобы с помощью санкций ограничить нефтяную промышленность Ирана, то это несомненно вызовет соответствующую реакцию», – заявил Роухани в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, реализует ли Тегеран угрозы перекрытия Ормузского пролива для нефтяных перевозок.
Роухани подчеркнул, что «это не предупреждение, это реальность».
«Если судоходному пути в Персидском заливе суждено оставаться открытым и безопасным, то он должен оставаться таковым для всех», – указал президент Ирана.
https://vz.ru/news/2018/9/25/943212.html
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