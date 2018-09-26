МИД Китая ответил на слова Трампа о борьбе с социализмом
danilov 27 Сентября 2018 в 11:18:51
ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Каждая страна имеет право выбирать свой путь развития и систему социального устройства, а разжигание противостояний на основе разницы в идеологии было присуще временам "холодной войны", заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан, комментируя призывы президента США Дональда Трампа бороться с социализмом
Источник: https://ria.ru/world/20180926/1529364621.html