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Империя зла
Патрушев предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане
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danilov 27 Сентября 2018 в 11:22:36
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.

«Сегодня можно говорить об опасности повторения данного сценария на территории Афганистана», — цитирует Патрушева его пресс-секретарь Евгений Аношин.

Как передаёт РИА Новости, Патрушев отметил, что фактором деградации обстановки в Афганистане является деятельность террористической организации ДАИШ.

Он напомнил, что ещё в 2014 году многим казалось, что ИГ не представляет серьёзной опасности для Ирака и Сирии.

Говоря о ситуации в Афганистане, Патрушев подчеркнул, что она не имеет военного разрешения, а единственной возможностью урегулирования проблем в стране является «достижение общеафганского согласия политическими средствами».

Ранее сообщалось, что количество боевиков ИГ на территории Афганистана составляет около 10 тыс.

https://russian.rt.com/world/news/558195-patrushev-siriiskii-scenarii-afganistan
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