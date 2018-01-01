Патрушев предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане

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danilov 27 Сентября 2018 в 11:22:36
«Сегодня можно говорить об опасности повторения данного сценария на территории Афганистана», — цитирует Патрушева его пресс-секретарь Евгений Аношин.
Как передаёт РИА Новости, Патрушев отметил, что фактором деградации обстановки в Афганистане является деятельность террористической организации ДАИШ.
Он напомнил, что ещё в 2014 году многим казалось, что ИГ не представляет серьёзной опасности для Ирака и Сирии.
Говоря о ситуации в Афганистане, Патрушев подчеркнул, что она не имеет военного разрешения, а единственной возможностью урегулирования проблем в стране является «достижение общеафганского согласия политическими средствами».
Ранее сообщалось, что количество боевиков ИГ на территории Афганистана составляет около 10 тыс.
https://russian.rt.com/world/news/558195-patrushev-siriiskii-scenarii-afganistan
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