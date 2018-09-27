Китай ответил Трампу на обвинения во вмешательстве в выборы

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danilov 27 Сентября 2018 в 11:29:20
«Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела других стран. Мы отказываемся принимать какие бы то ни было безосновательные обвинения в отношении Китая. Мы также призываем другие страны уважать Устав ООН и не вмешиваться во внутренние дела других государств», – передает слова Ван И РИА «Новости».
Ван И также подчеркнул, что Китай придерживается принципа невмешательства в дела других стран, и это «традиция внешней политики Китая».
https://vz.ru/news/2018/9/26/943498.html