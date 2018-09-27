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Империя зла
Китай ответил Трампу на обвинения во вмешательстве в выборы
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danilov 27 Сентября 2018 в 11:29:20
Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран, а также отказывается принимать какие-либо безосновательные обвинения в свой адрес на этот счет, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании Совбеза ООН.

«Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела других стран. Мы отказываемся принимать какие бы то ни было безосновательные обвинения в отношении Китая. Мы также призываем другие страны уважать Устав ООН и не вмешиваться во внутренние дела других государств», – передает слова Ван И РИА «Новости».

Ван И также подчеркнул, что Китай придерживается принципа невмешательства в дела других стран, и это «традиция внешней политики Китая».

https://vz.ru/news/2018/9/26/943498.html
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  Zoggyla 27.09.2018 в 11:32:35   # 695595
Больше сказать ему нечего.
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