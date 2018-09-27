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Империя зла
Эрдоган заявил, что США втягивают мир в экономическую войну
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danilov 27 Сентября 2018 в 11:37:51
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство США все больше втягивает мир в экономическую войну, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Эрдогана, Турция и Германия должны совместно с другими странами предотвращать деструктивные торговые конфликты.

"Нынешний односторонний и безответственный подход американского правительства все больше загоняет наш мир в фазу беспощадной экономической войны, которая нанесет ущерб всем участникам", — отметил турецкий лидер.

Эрдоган посетит Германию с государственным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера 27-29 сентября. В пятницу и в субботу запланированы его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Эрдоган также примет участие в торжественном ужине, организованном Штайнмайером.

https://ria.ru/world/20180927/1529426024.html
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