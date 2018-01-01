Пашинян на ГА ООН

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danilov 27 Сентября 2018 в 11:43:52
«Армения не собирается развивать отношения с одним партнером - в ущерб другому».
«Армянская община в Сирии находится под угрозой уничтожения из-за текущего конфликта в регионе».
«Любая попытка решить конфликт в Нагорном Карабахе силой приведёт к гуманитарному кризису. Азербайджан должен изменить своё отношение и забыть о мыслях решить конфликт военным путём. Отказ Азербайджана от переговоров с Карабахом означает, что Азербайджану нужна территория, а не люди. Возможной целью является сгон армян с этой территории.»
https://youtu.be/ON_-dWA5KDo
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